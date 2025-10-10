Concurso para diplomata: Resultado da segunda fase é divulgado

O resultado das provas escritas da segunda fase do concurso para diplomata foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (10/10). Organizado pelo Instituto Rio Branco e executado pelo Cebraspe, o certame oferece 50 vagas para o cargo de terceiro secretário, com remuneração inicial bruta de R$ 22.558,56.
A etapa foi composta por provas escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História do Brasil, Política Internacional, Geografia, Economia, Direito e um idioma adicional (Espanhol ou Francês). O resultado pode ser acessado na íntegra neste link.
Além do resultado definitivo da segunda fase, foram divulgadas as convocações para a avaliação biopsicossocial de candidatos com deficiência e para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros.
O procedimento de heteroidentificação estão previstos para os dias 16 e 17 de outubro, enquanto a avaliação biopsicossocial deve ocorrer em 17 de outubro de 2025.
A primeira etapa, realizada no dia 20 de julho, consistiu em uma prova objetiva com questões de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. O exame foi aplicado em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Concursos Concurso Unificado de Pernambuco tem 460 vagas e salário de até R$ 11,3 mil
- Concursos Ministério autoriza a nomeação de 459 aprovados no CNU 2024
- Concursos Concurso para tribunal é suspenso após operação da PF revelar fraude
- Concursos CNU 2025: datas para gabaritos oficiais e recursos já estão definidas; veja
- Concursos CNU 2025: Esther Dweck reforça que não ocorreram incidentes graves
- Concursos Comerciantes reclamam de queda nas vendas por horário atípico do CNU 2025