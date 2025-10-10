Concurso para diplomata: Resultado da segunda fase é divulgado

CB Correio Braziliense

Resultado final das provas escritas da segunda fase do concurso para diplomata foi divulgado - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O resultado das provas escritas da segunda fase do concurso para diplomata foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (10/10). Organizado pelo Instituto Rio Branco e executado pelo Cebraspe, o certame oferece 50 vagas para o cargo de terceiro secretário, com remuneração inicial bruta de R$ 22.558,56.

A etapa foi composta por provas escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História do Brasil, Política Internacional, Geografia, Economia, Direito e um idioma adicional (Espanhol ou Francês). O resultado pode ser acessado na íntegra neste link.

Além do resultado definitivo da segunda fase, foram divulgadas as convocações para a avaliação biopsicossocial de candidatos com deficiência e para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros.

O procedimento de heteroidentificação estão previstos para os dias 16 e 17 de outubro, enquanto a avaliação biopsicossocial deve ocorrer em 17 de outubro de 2025.

A primeira etapa, realizada no dia 20 de julho, consistiu em uma prova objetiva com questões de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. O exame foi aplicado em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.

