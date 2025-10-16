Polícia Federal divulga resultado do concurso com 192 vagas

RP Raphaela Peixoto

Segundo o edital, os aprovados serão lotados em unidades da Polícia Federal no estado correspondente à localidade da vaga escolhida no momento da inscrição, independentemente do local onde o candidato realizar a prova - (crédito: Reprodução/PF)

A Polícia Federal publicou o resultado definitivo do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal. A relação final dos candidatos foi divulgada no Diário Oficial da União desta quinta (16/10).

O edital também traz o resultado na avaliação biopsicossocial — dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência — bem como o resultado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.

Ao todo, foram ofertadas 192 vagas para candidatos com níveis médio e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 11 mil. As provas objetivas e discursiva foram aplicadas em 29 de junho. A avaliação objetiva foi composta por 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.

Segundo o edital, os aprovados serão lotados em unidades da Polícia Federal no estado correspondente à localidade da vaga escolhida no momento da inscrição, independentemente do local onde o candidato realizar a prova. O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado definitivo, com possibilidade de prorrogação por igual período.