Concurso SEEDF 2026: confira os cargos das mais de 10 mil vagas

RP Raphaela Peixoto

Entre os cargos contemplados está o de professor da educação básica - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)

A autorização do concurso público destinado a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) foi oficialiazada nesta terça-feira (14/10). O aval foi feito por meio da Secretaria de Economia e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

O novo concurso foi anunciado na segunda-feira (13/10) pela secretária de Educação, Hélvia Paranaguá. “Essa é a prova de que o Governo está cumprindo seu acordo com as duas categorias e vai ampliar o quadro de profissionais que vem, com o passar do tempo, aposentando e se afastando”, afirma a titular da SEEDF em um vídeo publicado nas redes sociais.

O certame, previsto para ser publicado no primeiro semestre de 2026, ofertará vagas os cargos das carreiras Magistério Público do Distrito Federal e Políticas Públicas e Gestão Educacional do Distrito Federal. Ao todo serão oferecidas 10.604 vagas entre imediatas (2.650) e para formação de cadastro reserva (7.954).

As oportunidades imediatas são distribuídas nos seguintes quantitativos:

1.879 para o cargo de professor da educação básica (40h);

50 para o cargo de pedagogo-orientador educacional (40h);

171 para o cargo de gestor em políticas públicas e gestão educacional (40h);

300 para o cargo de analista em políticas públicas e gestão educacional (40h);

250 para o cargo de analista em políticas públicas e gestão educacional — especialidade: monitor (30h).

As vagas destinadas para a formação de cadastro de reserva está assim destribuída:

5.638 para professor da educação básica (40h);

150 para pedagogo-orientador educacional (40h);

516 para gestor em políticas públicas e gestão educacional (40h);

900 para analista em políticas públicas e gestão educacional (40h);

750 para analista em políticas públicas e gestão educacional — especialidade:

Monitor (30h).

Segundo portaria que autoriza a seleção, pelo menos 10% das vagas previstas no edital devem ser preenchidas no prazo máximo de 12 meses após a homologação do resultado definitivo. Esse percentual, no entanto, pode ser antecipado ou ampliado, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira, além de comprovada a necessidade do serviço público. O restante das vagas deverá ser provido ao longo do prazo de validade do certame — inicialmente de dois anos, prorrogável por igual período.

O último concurso da Secretaria aconteceu em 2022, com vagas de nível superior. A homologação do resultado foi publicada em julho de 2023. Em junho de 2025, a validade da publicação foi prorrogada, passando a valer até 2027.