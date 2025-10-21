RP Raphaela Peixoto

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) publicou, nesta terça-feira (21/10), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), retificações nos editais dos concursos para o Curso de Formação de Praças (CFPBM — QBMG-2) e para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHOBM). As mudanças atendem a determinações do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).

Entre as principais alterações está a nova pontuação atribuída às disciplinas de Conhecimentos Específicos para candidatos às vagas de praça. Questões sobre manutenção e sistemas automotivos, legislação de trânsito, legislação específica para veículos de emergência, ética e responsabilidade profissional, além de direção defensiva, passam a valer 2 pontos cada. Já os itens de conhecimentos gerais e legislação geral terão peso de 1 ponto.

O documento também detalha novos critérios de desempate. A maior nota no Teste de Aptidão Física (TAF) foi incluída como critério posterior, com impacto direto na classificação final.

Outra modificação foi a exclusão da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação do quadro de etapas do concurso, por serem considerados procedimentos administrativos e não etapas eliminatórias.

Também foi inserida uma nova regra para candidatos cotistas (negros, com deficiência ou hipossuficientes) aprovados pela lista de ampla concorrência. Eles não serão contabilizados nas vagas reservadas para fins de correção da prova discursiva, embora sejam registrados em ambas as listas.

O edital retificado ainda proíbe a entrada de candidatos armados nos locais de prova, exceto em casos previstos em lei e com autorização prévia. Não haverá espaço para guarda ou custódia de armamentos.

Por fim, o prazo para interposição de recursos também foi alterado. A partir de agora, os candidatos terão cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte à publicação do gabarito ou dos resultados, para apresentar recursos contra quaisquer fases eliminatórias ou classificatórias.

Inscrições terminam hoje

Os interessados têm até esta terça-feira (21/10) para se inscrever no certame. As inscrições devem ser feitas pelo site da banca organizadora, Idecan. As taxas variam de R$ 140 a R$ 215, dependendo do cargo.

Ao todo, são ofertadas 356 vagas para os cargos de soldado, músico, condutor, oficial complementar, oficial combatente, oficial de saúde e técnico em enfermagem. Os salários podem chegar a R$ 15.287,06. As provas estão previstas para o final de novembro e início de dezembro.