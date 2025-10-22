Banco Central convoca candidatos excedentes para Programa de Capacitação

RP Raphaela Peixoto

A nova norma determinada pelo BC pretende reforçar os processos e protocolos de segurança do Sistema Financeiro Nacional - (crédito: Reprodução/Leonardo Sá/Agência Senado/Flicker)

O Banco Central do Brasil (BC) convocou candidatos excedentes do concurso público para analista do BC para a matrícula na segunda turma do Programa de Capacitação (Procap). A relação dos convocados foi publicada na edição desta quarta-feira (22/10) do Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o BC, o edital com as matrículas homologadas será divulgado em 29 de outubro, também no Diário Oficial e no site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

O certame oferta 100 vagas para a carreira de analista, nas especialidades de economia e finanças e tecnologia da informação. Os cargos têm remuneração inicial de R$ 20.924,80, para 40 horas de trabalho semanais.

Todavia, conforme explicou a titular do Ministério da Gestão e previsto no decreto n.º 9.739/2019, que determina o limite de aprovados no concurso, o governo pode nomear mais 200 excedentes, totalizando 300 candidatos, sendo 150 vagas para cada carreira.