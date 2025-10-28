RP Raphaela Peixoto

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) lançou o concurso público com 101 vagas e salários de até R$ 10.150,33. O edital de abertura foi nesta terça-feira (28/10) e prevê oportunidades para os cargos de assistente legislativo, analista legislativo e policial legislativo.

As inscrições poderão ser realizadas entre 11 de novembro e 10 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site oficial da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 195 para o cargo de analista legislativo e R$ 120 para assistente e policial legislativo.

Para concorrer ao cargo de analista legislativo é exigido nível superior completo. Já para as funções de assistente e policial legislativo, o requisito é ensino médio completo.

Do total de vagas disponíveis por cargo e das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade da seleção, serão reservadas 5% das vagas aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência e 20% aos candidatos negros.

O prazo de validade do certame será de dois anos, prorrogável por igual período, contados a partir da data de homologação do resultado final.

De acordo com o edital "os candidatos nomeados estarão sujeitos ao Regime Jurídico estabelecido pelas Resoluções nº 1.007/1999 e nº 1.073/2001, aplicável aos cargos de analista e assistente legislativo. Para o cargo de policial legislativo, além dessas normas, aplica-se também a Resolução nº 1.771/2023".

Etapas do concurso

O certame, executado sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas, é composto por várias etapas, conforme o cargo. Todos os candidatos passarão por provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva, será realizada em 8 de fevereiro de 2026, em Goiânia.

Além disso, haverá prova prática para o cargo de assistente legislativo — categoria técnico de gravação e som — e avaliação psicológica e teste de aptidão física para o cargo de policial legislativo. Os candidatos ao cargo de analista legislativo também participarão de prova de títulos, de caráter classificatório.

O concurso ainda inclui avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência e procedimento de heteroidentificação para aqueles que concorrerem às vagas destinadas a pessoas negras.