Câmara dos Deputados prepara novo concurso com salários de até R$ 29,4 mil

Concurso oferecerá vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva, contemplando diferentes especialidades dos cargos de técnico e analista legislativo

24/10/2025
A Câmara dos Deputados confirmou, por meio das redes sociais, que já iniciou os preparativos para a realização de um novo concurso público. Em resposta a seguidores no Instagram, a Casa informou que “ainda não foi formalizada a comissão, mas já existe um grupo coordenando os preparativos do concurso”.

O certame foi oficialmente autorizado em 11 de setembro de 2025, conforme publicação no Diário Oficial da União. O concurso oferecerá vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva, contemplando diferentes especialidades dos cargos de técnico e analista legislativo.

Todas as carreiras exigem nível superior completo. As remunerações iniciais variam entre R$ 19.616,98 e R$ 29.462,78, conforme o cargo pretendido.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, entregue pelo governo ao Congresso em 29 de agosto, prevê o provimento de 56 cargos. Todavia, o quantitativo de vagas bem como informações sobre a banca orgnaizadora do certame não foram infomadas.

O último concurso foi realizado em 2023. Foram 140 vagas divididas nas áreas de contabilidade, informática legislativa, técnico em material e patrimônio, além de assistência social, enfermagem, farmácia, médico e técnica legislativa. A banca organizadora do concurso foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

