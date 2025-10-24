RP Raphaela Peixoto

Tensão na Camara dos Deputados - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Câmara dos Deputados confirmou, por meio das redes sociais, que já iniciou os preparativos para a realização de um novo concurso público. Em resposta a seguidores no Instagram, a Casa informou que “ainda não foi formalizada a comissão, mas já existe um grupo coordenando os preparativos do concurso”.

O certame foi oficialmente autorizado em 11 de setembro de 2025, conforme publicação no Diário Oficial da União. O concurso oferecerá vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva, contemplando diferentes especialidades dos cargos de técnico e analista legislativo.





Todas as carreiras exigem nível superior completo. As remunerações iniciais variam entre R$ 19.616,98 e R$ 29.462,78, conforme o cargo pretendido.