Itamaraty divulga resultados provisórios de etapas do concurso para diplomata

RP Raphaela Peixoto

Palácio do Itamaraty. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Ministério das Relações Exteriores divulgou o resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência referentes ao concurso público para admissão à carreira de diplomata. O edital foi pulicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (24/10).

O candidato poderá, até às 18 horas deste sábado (25/10), na página oficial do certame, visualizar as razões de sua não qualificação como PcD; bem como interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação.

Também foi publicado o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. A fase recursal no procedimento de heteroidentificação já está aberta e terminará às 18 horas de 25 de outubro.

O Itamraty prevê que o edital de resultado definitivo nas duas etapas comprobatórias será publicado no Diário Oficial da União, assim como no site oficial do Cebraspe, banca organizadora do concurso, em 5 de novembro.

A seleção oferece 50 vagas para o cargo de Terceiro Secretário, com remuneração inicial bruta de R$ 22.558,56. O certame foi aplicado em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.