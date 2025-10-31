RP Raphaela Peixoto

O concurso público do Tribunal de Contas da União (TCU) está com inscrições abertas. O certame oferece 20 vagas, além de cadastro reserva, para o cargo de auditor federal de controle externo. A remuneração é de R$ 26.159,01. A seleção é composta por duas etapas: a primeira etapa inclui provas objetivas e discursivas de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda etapa é um Programa de Formação eliminatório.

As provas objetivas valerão 200 pontos e abrangerão 200 questões de conhecimentos básicos e específicos. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Já a prova discursiva valerá um total de 60 pontos e consistirá de:

Parte 1: três questões discursivas acerca de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, a serem respondidas em até 20 linhas cada, no valor de 10 pontos cada, totalizando 30 pontos;

três questões discursivas acerca de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, a serem respondidas em até 20 linhas cada, no valor de 10 pontos cada, totalizando 30 pontos; Parte 2: redação de uma peça de natureza técnica, de até 50 linhas, no valor de 30 pontos.

Ambas as etapas bem como os procedimentos de confirmação para concorrer às vagas reservadas para cotas, serão realizados em Brasília/DF. A primeira etapa do certame será realizada em 22 de fevereiro de 2026. O edital prevê os seguinte conteúdo :

Conhecimentos Básicos

Os conhecimentos básicos cobrem as seguintes áreas:

Língua Portuguesa: Inclui compreensão e interpretação de textos variados, domínio da ortografia oficial, mecanismos de coesão textual, estrutura morfossintática do período (classes de palavras, coordenação/subordinação, pontuação, concordância, regência, crase e colocação pronominal), e reescrita de frases e parágrafos.

Inclui compreensão e interpretação de textos variados, domínio da ortografia oficial, mecanismos de coesão textual, estrutura morfossintática do período (classes de palavras, coordenação/subordinação, pontuação, concordância, regência, crase e colocação pronominal), e reescrita de frases e parágrafos. Língua Inglesa: Foca na compreensão de textos (ideias principais e secundárias, explícitas e implícitas), domínio do vocabulário e da estrutura da língua, itens gramaticais relevantes e uso das formas contemporâneas da linguagem inglesa.

Foca na compreensão de textos (ideias principais e secundárias, explícitas e implícitas), domínio do vocabulário e da estrutura da língua, itens gramaticais relevantes e uso das formas contemporâneas da linguagem inglesa. Raciocínio Lógico: Aborda raciocínio analítico e a argumentação, uso do senso crítico, tipos de argumentos (falaciosos e apelativos) e comunicação eficiente de argumentos.

Aborda raciocínio analítico e a argumentação, uso do senso crítico, tipos de argumentos (falaciosos e apelativos) e comunicação eficiente de argumentos. Controle externo: Abrange conceitos, tipos e formas de controle (interno e externo, parlamentar, tribunais de contas, administrativo), Lei nº 8.429/1992 (Improbidade Administrativa), sistemas de controle jurisdicional, e o papel do Tribunal de Contas da União (TCU).

Abrange conceitos, tipos e formas de controle (interno e externo, parlamentar, tribunais de contas, administrativo), Lei nº 8.429/1992 (Improbidade Administrativa), sistemas de controle jurisdicional, e o papel do Tribunal de Contas da União (TCU). Administração pública: Inclui abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração, evolução da administração pública no Brasil após 1930 (reformas administrativas e nova gestão pública), processo administrativo, funções da administração (planejamento, organização, direção e controle), gestão de pessoas, noções de gestão de processos (mapeamento, análise e melhoria), gestão de projetos (modelos, etapas, Metodologia ágil), administração de recursos materiais e ESG.

Inclui abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração, evolução da administração pública no Brasil após 1930 (reformas administrativas e nova gestão pública), processo administrativo, funções da administração (planejamento, organização, direção e controle), gestão de pessoas, noções de gestão de processos (mapeamento, análise e melhoria), gestão de projetos (modelos, etapas, Metodologia ágil), administração de recursos materiais e ESG. Direito constitucional: Cobre a Constituição (conceito, supremacia, aplicabilidade, interpretação), Poder Constituinte, Princípios e Direitos Fundamentais (incluindo remédios constitucionais), Organização do Estado (União, Estados, Municípios, DF), Administração Pública (servidores), Organização dos Poderes, Funções Essenciais à Justiça, Controle de Constitucionalidade, Defesa do Estado, Sistema Tributário Nacional, Finanças Públicas, Ordem Econômica e Social, Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência), e Direitos Indígenas/Quilombolas.

Cobre a Constituição (conceito, supremacia, aplicabilidade, interpretação), Poder Constituinte, Princípios e Direitos Fundamentais (incluindo remédios constitucionais), Organização do Estado (União, Estados, Municípios, DF), Administração Pública (servidores), Organização dos Poderes, Funções Essenciais à Justiça, Controle de Constitucionalidade, Defesa do Estado, Sistema Tributário Nacional, Finanças Públicas, Ordem Econômica e Social, Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência), e Direitos Indígenas/Quilombolas. Direito administrativo: Aborda Estado, governo e administração pública, fontes e objeto do Direito Administrativo, Ato Administrativo, Agentes Públicos (Lei nº 8.112/1990 e disposições constitucionais), Poderes da administração, Regime Jurídico-Administrativo (princípios), Responsabilidade Civil do Estado, Serviços Públicos, Organização Administrativa, Controle da Administração (incluindo Improbidade Administrativa - Lei nº 8.429/1992), Processo Administrativo (Lei nº 9.784/1999) e Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 11.462/2023).

Aborda Estado, governo e administração pública, fontes e objeto do Direito Administrativo, Ato Administrativo, Agentes Públicos (Lei nº 8.112/1990 e disposições constitucionais), Poderes da administração, Regime Jurídico-Administrativo (princípios), Responsabilidade Civil do Estado, Serviços Públicos, Organização Administrativa, Controle da Administração (incluindo Improbidade Administrativa - Lei nº 8.429/1992), Processo Administrativo (Lei nº 9.784/1999) e Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 11.462/2023). Auditoria governamental: Trata de conceito, finalidade e objetivo da auditoria, instrumentos de fiscalização (auditoria, levantamento, monitoramento, etc.), tipos de auditoria (conformidade, operacional, financeira), normas de auditoria (Normas do TCU, INTOSAI - ISSAIs 100, 200, 300 e 400, NBASP), planejamento (escopo, materialidade, risco, amostragem, matriz de planejamento), execução (testes, técnicas, procedimentos), evidências (Matriz de Achados e Matriz de Responsabilização) e comunicação de resultados.

Conhecimentos Específicos

Os conhecimentos específicos incluem:

Infraestrutura de TI: Arquitetura de TI (data center, hiperconvergente), Redes e Comunicação de Dados (protocolos como TCP, UDP, SSL, DNS, DHCP; SDN, wireless corporativo), Sistemas Operacionais e Servidores (Linux, Windows Server, Virtualização, Active Directory), Armazenamento e Backup (SAN, NAS, RAID, RPO, RTO, Oracle RMAN), Segurança de Infraestrutura (Hardening, Firewalls, IDS/IPS, VPNs), Monitoramento, Gestão e Automação (Zabbix, Grafana, ITIL v4, scripts com PowerShell/Bash/Puppet) e Alta Disponibilidade/Recuperação de Desastres.

Arquitetura de TI (data center, hiperconvergente), Redes e Comunicação de Dados (protocolos como TCP, UDP, SSL, DNS, DHCP; SDN, wireless corporativo), Sistemas Operacionais e Servidores (Linux, Windows Server, Virtualização, Active Directory), Armazenamento e Backup (SAN, NAS, RAID, RPO, RTO, Oracle RMAN), Segurança de Infraestrutura (Hardening, Firewalls, IDS/IPS, VPNs), Monitoramento, Gestão e Automação (Zabbix, Grafana, ITIL v4, scripts com PowerShell/Bash/Puppet) e Alta Disponibilidade/Recuperação de Desastres. Engenharia de dados: Bancos de Dados (relacionais: Oracle, SQL Server; NoSQL: Elasticsearch, MongoDB), Modelagens de dados, SQL (PL/SQL), Arquitetura de Inteligência de Negócio (DataWarehouse, DataMart, DataLake, DataMesh), Conectores e integração com fontes de dados (APIs REST/SOAP, arquivos planos, mensageria), Fluxo de manipulação de dados (ETL, Pipeline, integração CI/CD), Governança e Qualidade de Dados (Linhagem, catalogação, LGPD), e Integração com Nuvem (Azure Data Factory, S3).

Bancos de Dados (relacionais: Oracle, SQL Server; NoSQL: Elasticsearch, MongoDB), Modelagens de dados, SQL (PL/SQL), Arquitetura de Inteligência de Negócio (DataWarehouse, DataMart, DataLake, DataMesh), Conectores e integração com fontes de dados (APIs REST/SOAP, arquivos planos, mensageria), Fluxo de manipulação de dados (ETL, Pipeline, integração CI/CD), Governança e Qualidade de Dados (Linhagem, catalogação, LGPD), e Integração com Nuvem (Azure Data Factory, S3). Engenharia de software: Arquitetura de Software (Padrões arquiteturais, Microserviços, Serverless, Event-driven), Design e Programação (Padrões de projeto, concorrência, Java), APIs e Integrações (RESTful, OAuth2, JWT), Persistência de Dados (Modelagem relacional, NoSQL), DevOps e Integração Contínua (CI/CD, Docker, Kubernetes, Grafana, New Relic), Testes e Qualidade de Código (automatizados, SonarQube), e Desenvolvimento seguro (DevSecOps).

Arquitetura de Software (Padrões arquiteturais, Microserviços, Serverless, Event-driven), Design e Programação (Padrões de projeto, concorrência, Java), APIs e Integrações (RESTful, OAuth2, JWT), Persistência de Dados (Modelagem relacional, NoSQL), DevOps e Integração Contínua (CI/CD, Docker, Kubernetes, Grafana, New Relic), Testes e Qualidade de Código (automatizados, SonarQube), e Desenvolvimento seguro (DevSecOps). Segurança da informação: Gestão de Identidades e Acesso (SSO, SAML, OAuth2), Privacidade e segurança por padrão, Malware, Controles e testes de segurança para aplicações Web, MFA, Soluções (Firewall, IDS/IPS, SIEM, IAM, PAM), Frameworks de segurança (MITRE ATT&CK, CIS Controls, NIST CSF), Tratamento de Incidentes Cibernéticos, Assinatura e certificação digital, Criptografia, Segurança em nuvens e contêineres, e Ataques a redes de computadores (DoS, DDoS, phishing, SQL injection, XSS, etc.).

Gestão de Identidades e Acesso (SSO, SAML, OAuth2), Privacidade e segurança por padrão, Malware, Controles e testes de segurança para aplicações Web, MFA, Soluções (Firewall, IDS/IPS, SIEM, IAM, PAM), Frameworks de segurança (MITRE ATT&CK, CIS Controls, NIST CSF), Tratamento de Incidentes Cibernéticos, Assinatura e certificação digital, Criptografia, Segurança em nuvens e contêineres, e Ataques a redes de computadores (DoS, DDoS, phishing, SQL injection, XSS, etc.). Computação em nuvem: Fundamentos (IaaS, PaaS, SaaS, modelos de implantação), Plataformas e Serviços de Nuvem (AWS, Azure, Google Cloud Platform), Arquitetura de Soluções (Serverless, event-driven, orquestração com Kubernetes), Redes e Segurança em Nuvem (IAM, Zero Trust Architecture), DevOps, CI/CD e Infraestrutura como Código (IaC - Terraform), Governança, Compliance e Custos (FinOps, LGPD), Armazenamento/Processamento de Dados, Migração e Modernização de Aplicações e Multicloud. Inclui também Normas sobre computação em nuvem no governo federal.

Fundamentos (IaaS, PaaS, SaaS, modelos de implantação), Plataformas e Serviços de Nuvem (AWS, Azure, Google Cloud Platform), Arquitetura de Soluções (Serverless, event-driven, orquestração com Kubernetes), Redes e Segurança em Nuvem (IAM, Zero Trust Architecture), DevOps, CI/CD e Infraestrutura como Código (IaC - Terraform), Governança, Compliance e Custos (FinOps, LGPD), Armazenamento/Processamento de Dados, Migração e Modernização de Aplicações e Multicloud. Inclui também Normas sobre computação em nuvem no governo federal. Inteligência Artificial : Aprendizado de Máquina (supervisionado, por reforço, análise preditiva), Redes Neurais e Deep Learning, Processamento de linguagem natural (PNL), Inteligência Artificial Generativa, Arquitetura de sistemas de IA (MLOps, Deploy), e Ética, Transparência e Responsabilidade em IA (Explicabilidade, Viés algorítmico, LGPD).

: Aprendizado de Máquina (supervisionado, por reforço, análise preditiva), Redes Neurais e Deep Learning, Processamento de linguagem natural (PNL), Inteligência Artificial Generativa, Arquitetura de sistemas de IA (MLOps, Deploy), e Ética, Transparência e Responsabilidade em IA (Explicabilidade, Viés algorítmico, LGPD). Contratações de TI: Etapas da Contratação (ETP, TR, Projeto Básico, Análise de riscos, Pesquisa de preços, Matriz RACI), Tipos de Soluções e Modelos de Serviço (SaaS, IaaS, Fábrica de software), Governança, Fiscalização e Gestão de Contratos (papéis, SLAs, reequilíbrio), Riscos e Controles em Contratações, Aspectos Técnicos e Estratégicos (PDTIC), e Legislação e Normativos Aplicáveis (Lei nº 14.133/2021, Decreto nº 10.540/2020, LGPD), incluindo as IN SGD/ME nº 01/2019, nº 94/2022 e nº 65/2021.



Etapas da Contratação (ETP, TR, Projeto Básico, Análise de riscos, Pesquisa de preços, Matriz RACI), Tipos de Soluções e Modelos de Serviço (SaaS, IaaS, Fábrica de software), Governança, Fiscalização e Gestão de Contratos (papéis, SLAs, reequilíbrio), Riscos e Controles em Contratações, Aspectos Técnicos e Estratégicos (PDTIC), e Legislação e Normativos Aplicáveis (Lei nº 14.133/2021, Decreto nº 10.540/2020, LGPD), incluindo as IN SGD/ME nº 01/2019, nº 94/2022 e nº 65/2021. Gestão de Tecnologia da Informação: Gerenciamento de serviços (ITIL v4: conceitos básicos, estrutura e objetivos), Governança de TI (COBIT 2019: conceitos básicos, estrutura e objetivos) e Metodologias ágeis (Scrum, XP, Kanban, TDD, BDD e DDD).

O período de inscrições para o certame está aberto até 3 de dezembro. Interessados poderão se inscrever por meio do site do Cebraspe. O edital prevê como requisito ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).