Concurso TCU: inscrições abrem na sexta (30/10); confira os requisitos

RP Raphaela Peixoto

O candidato do PSD para vaga de Cedraz no TCU - (crédito: Platobr Economia)

O período de inscrições do concurso púbolico do Tribunal de Contas da União (TCU) que oferta 20 vagas, além de cadastro reserva, para o cargo de auditor federal de controle externo, cuja remuneração é de R$ 26.159,01, será aberto na sexta-feira (30/10). O prazo terminará em 10 de novembro. O edital de abertura foi publicado na sexta-feira (24/10) no site do Cebraspe e na edição desta terça-feira (28/10).

Interessados poderão se inscrever por meio do site do Cebraspe. O edital prevê como requisito ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

A seleção compreenderá duas etapas, sendo elas:

Primeira etapa: provas objetivas e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório

provas objetivas e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório Segunda etapa: programa de formação, de caráter eliminatório

Ambas as etapas bem como o procedimento de heteroidentificação e , serão realizados em Brasília/DF. A primeira etapa do certame será realizada em 22 de fevereiro de 2026.

As provas objetivas valerão 200 e abrangerão 200 questões de conhecimentos básicos e específicos. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Já a prova discursiva valerá um total de 60 pontos e consistirá de:

O prazo de validade do concurso é de um ano contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.