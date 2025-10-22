RP Raphaela Peixoto

A Câmara Municipal de Goiânia divulgou na terça-feira (21/10) o cronograma oficial do no novo concurso público da Casa. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, vereador Romário Policarpo (PRD), de forma conjunta com integrantes da Mesa Diretora.

O certame visa o preenchimento de 54 vagas no quadro de servidores efetivos. Do total de vagas, 19 são vagas para cargos de nível superior, com remuneração inicial de R$ 10.059,00. As outras 35 para cargos de nível médio, com salário de R$ 6.538,00. Veja a distribuição das vagas:

Nível superior (19 vagas):

Analista de comunicação (1)

Economista (1)

Contador (1)

Analista de sistemas (6)

Analista técnico-legislativo (1)

Médico do trabalho (2)

Tradutor e intérprete de Libras (2)

Cerimonialista (1)

Analista de suporte de redes e sistemas (1)

Arquivista (2)

Designer gráfico e de animação (1)

Nível médio (35 vagas):

Agente administrativo (6)

Agente de manutenção (1)

Agente de assuntos legislativos (1)

Atendente de recepção e cerimonial (4)

Editor de vídeo (3)

Fotógrafo (1)

Motorista (2)

Operador de áudio e vídeo (1)

Operador de switcher (2)

Técnico em informática (2)

Cinegrafista (4)

Operador de caracteres (2)

Técnico em eletroeletrônica (2)

Técnico em iluminação (2)

Técnico em telecomunicação (2)

A banca organizadora será o Instituto Verbena, ligado à Universidade Federal de Goiás (UFG). O edital está previsto para ser publicado em novembro. As provas devem ocorrer em fevereiro de 2026, com homologação e nomeações concluídas até o meio do mesmo ano.

