Câmara de Goiânia divulga datas do concurso com salários de até R$ 10 mil

Edital será divulgado em novembro. Banca organizadora é o Instituto Verbena/UFG

Raphaela Peixoto
postado em 22/10/2025 10:34 / atualizado em 22/10/2025 11:01
O certame visa o preenchimento de 54 vagas no quadro de servidores efetivos - (crédito: Reprodução/ Câmara de Goiânia)
A Câmara Municipal de Goiânia divulgou na terça-feira (21/10) o cronograma oficial do no novo concurso público da Casa. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, vereador Romário Policarpo (PRD), de forma conjunta com integrantes da Mesa Diretora.

O certame visa o preenchimento de 54 vagas no quadro de servidores efetivos. Do total de vagas, 19 são vagas para cargos de nível superior, com remuneração inicial de R$ 10.059,00. As outras 35 para cargos de nível médio, com salário de R$ 6.538,00. Veja a distribuição das vagas:

Nível superior (19 vagas):

  • Analista de comunicação (1)
  • Economista (1)
  • Contador (1)
  • Analista de sistemas (6)
  • Analista técnico-legislativo (1)
  • Médico do trabalho (2)
  • Tradutor e intérprete de Libras (2)
  • Cerimonialista (1)
  • Analista de suporte de redes e sistemas (1)
  • Arquivista (2)
  • Designer gráfico e de animação (1)

Nível médio (35 vagas):

  • Agente administrativo (6)
  • Agente de manutenção (1)
  • Agente de assuntos legislativos (1)
  • Atendente de recepção e cerimonial (4)
  • Editor de vídeo (3)
  • Fotógrafo (1)
  • Motorista (2)
  • Operador de áudio e vídeo (1)
  • Operador de switcher (2)
  • Técnico em informática (2)
  • Cinegrafista (4)
  • Operador de caracteres (2)
  • Técnico em eletroeletrônica (2)
  • Técnico em iluminação (2)
  • Técnico em telecomunicação (2)

A banca organizadora será o Instituto Verbena, ligado à Universidade Federal de Goiás (UFG). O edital está previsto para ser publicado em novembro. As provas devem ocorrer em fevereiro de 2026, com homologação e nomeações concluídas até o meio do mesmo ano.

