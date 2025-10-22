A Câmara Municipal de Goiânia divulgou na terça-feira (21/10) o cronograma oficial do no novo concurso público da Casa. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, vereador Romário Policarpo (PRD), de forma conjunta com integrantes da Mesa Diretora.
O certame visa o preenchimento de 54 vagas no quadro de servidores efetivos. Do total de vagas, 19 são vagas para cargos de nível superior, com remuneração inicial de R$ 10.059,00. As outras 35 para cargos de nível médio, com salário de R$ 6.538,00. Veja a distribuição das vagas:
Nível superior (19 vagas):
- Analista de comunicação (1)
- Economista (1)
- Contador (1)
- Analista de sistemas (6)
- Analista técnico-legislativo (1)
- Médico do trabalho (2)
- Tradutor e intérprete de Libras (2)
- Cerimonialista (1)
- Analista de suporte de redes e sistemas (1)
- Arquivista (2)
- Designer gráfico e de animação (1)
Nível médio (35 vagas):
- Agente administrativo (6)
- Agente de manutenção (1)
- Agente de assuntos legislativos (1)
- Atendente de recepção e cerimonial (4)
- Editor de vídeo (3)
- Fotógrafo (1)
- Motorista (2)
- Operador de áudio e vídeo (1)
- Operador de switcher (2)
- Técnico em informática (2)
- Cinegrafista (4)
- Operador de caracteres (2)
- Técnico em eletroeletrônica (2)
- Técnico em iluminação (2)
- Técnico em telecomunicação (2)
A banca organizadora será o Instituto Verbena, ligado à Universidade Federal de Goiás (UFG). O edital está previsto para ser publicado em novembro. As provas devem ocorrer em fevereiro de 2026, com homologação e nomeações concluídas até o meio do mesmo ano.
