Caixa prepara novo concurso com 184 vagas para nível superior

GS Giovanna Sfalsin

Data de publicação do edital está prevista para sexta-feira (7/11) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal deve divulgar, nos próximos dias, o edital de um novo concurso público com 184 vagas para cargos de nível superior. A previsão é de que as inscrições comecem na sexta-feira (7/11).

As oportunidades são para os cargos de engenheiro, arquiteto e médico do trabalho, com remunerações que variam entre R$7.807 e R$15.608, conforme a carga horária. Do total de vagas, pelo menos 83 devem ser destinadas a engenheiros.

Além do salário, os aprovados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação (R$ 1.014,42), auxílio cesta-alimentação (R$ 799,38), 13º cesta-alimentação (R$ 799,38), auxílio-creche ou babá (R$ 602,81), assistência médica e previdência complementar.

As provas estão previstas para fevereiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado em maio do mesmo ano. A Fundação Cesgranrio está cotada para ser a banca organizadora, assim como ocorreu na última seleção do banco.