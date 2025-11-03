SEEC-DF assina contrato com a banca examinadora para concurso Auditor Fiscal da Receita

GB Gabriel Botelho

O concurso da Sefaz DF deu mais um passo em direção à formação da publicação do edital - (crédito: Reprodução)

A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC-DF) confirmou ter assinado, nesta segunda-feira (3/11), um contrato com a banca examinadora para a próxima edição do concurso de Auditor Fiscal da Receita do DF. O extrato do compromisso foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda.

A contratada para formar a banca organizadora foi a Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE). Com isso, o concurso da Sefaz DF deu mais um passo em direção à formação da publicação do edital.

O concurso deve contemplar cerca de 300 vagas. A autorização vigente, no entanto, contempla 265 vagas imediatas. Há também a formação de cadastro reserva para chamadas futuras.

A remuneração inicial para o cargo é de R$ 21.849,14. O valor total ainda pode alcançar R$ 37 mil com as gratificações previstas para implementação até 2026. A seleção deverá contar com prova objetiva, divida entre conhecimentos gerais e específicos. Haverá ainda prova discursiva, sindicância de vida pregressa e avaliação de títulos de caráter facultativo.

O último concurso foi realizado em 2019. De forma imediata, foram preenchidas 40 vagas, enquanto 80 ficaram para cadastro reserva. O total de 213 candidatos foram aprovados.