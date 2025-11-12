AG Aline Gouveia

As provas objetivas da segunda edição do CPNU 2 foram realizadas no dia 5 de outubro - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgarão, nesta quarta-feira (12/11), a partir das 16h, os resultados das provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2).

As pessoas candidatas poderão acessar no site da FGV os gabaritos definitivos das provas objetivas, as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas, os espelhos do próprio cartão-resposta, os resultados individuais definitivos na prova objetiva, as listas de classificação de todos os cargos e a tabela com as notas mínimas para classificação em cada cargo.

Leia também: Governo autoriza 855 nomeações de aprovados no CNU

Será disponibilizado às pessoas candidatas um extrato do resultado, que conterá os detalhes das notas da prova. Esse documento permitirá a cada candidato entender a composição da nota. Nele constam o número de acertos e a nota obtida nas provas objetivas de conhecimentos gerais.

Além disso, o candidato verá o total de acertos e a nota obtida em cada eixo temático no caso das provas de conhecimentos específicos dos blocos 1 a 7, que tinham pesos diferentes para cada eixo temático.

No caso do bloco 8, o candidato verá a quantidade de acertos em língua portuguesa, realidade brasileira, noções de direito, matemática, saúde, e o total de acertos. No caso do bloco 9, constarão os acertos em língua portuguesa, realidade brasileira, noções de direito, regulação e agências reguladoras, e o total de acertos.

Em todos os resultados individuais, as pessoas candidatas poderão consultar a nota da prova objetiva, a situação na prova e a classificação para as fases 2, 3 e 4.

As provas objetivas da segunda edição do CPNU 2 foram realizadas no dia 5 de outubro, em 228 cidades espalhadas por todo o Brasil, para o preenchimento de 3.652 vagas na administração pública federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular