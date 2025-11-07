Concurso da Caixa: veja detalhes do certame com 184 vagas imediatas

RP Raphaela Peixoto

A Caixa Econômica Federal abriu, nesta sexta-feira (7/11) um novo concurso público com 184 vagas imediatas em todo o país. Desse total, 17 oportunidades são destinadas ao Distrito Federal. O certame é voltado para profissionais de nível superior e contempla os cargos de arquiteto, engenheiro e médico do trabalho, além da formação de cadastro de reserva.

O maior número de vagas para provimento imediato no DF é destinado ao cargo de engenharia elétrica, com 8 vagas, seguido por médico do trabalho, com 4 vagas imediatas. Os cargos de arquiteto (duas vagas), engenheiro civil (uma vaga) e engenheiro mecânico (duas vagas) também contam com opotunidades paro DF. O cargo de engenheiro de segurança do Trabalho não apresenta vagas imediatas nem cadastro de reserva para o Polo DF.

A remuneração é de R$ 14.915 para arquitetos e engenheiros, com jornada de 40 horas semanais, e de R$ 11.186 para médicos do trabalho, com carga horária de 30 horas semanais. Além do salário, os aprovados terão acesso a assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

As inscrições poderão ser realizadas de 7 de novembro a 8 de dezembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora Fundação Cesgranrio. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2026. A seleção ainda contará com prova discursiva e avaliação de títulos.

Etapas

O processo seletivo contará com prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos, além da verificação de cotas. O edital prevê reserva de 25% das vagas para candidatos negros, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas, reforçando o compromisso da instituição com a inclusão social.

As provas serão aplicadas em todas as capitais do país. A divulgação do resultado das provas e a convocação para o envio de títulos estão previstas para 11 de março de 2026, e a verificação de cotas deve ocorrer em 26 de abril.

