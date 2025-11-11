Governo autoriza 855 nomeações de aprovados no CNU

JA Jéssica Andrade

Além disso, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos estendeu o prazo para manifestação de interesse dos candidatos aprovados colocados em lista de espera - (crédito: Adalberto Marques/MGI)

O governo federal, por meio do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, autorizou a nomeação de 855 pessoas aprovadas na primeira edição Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (11/11).

As nomeações são para provimento de cargos de Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) no quadro de pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme o anexo da portaria.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A nomeação está condicionada à existência de vagas no momento da nomeação e à declaração do ordenador de despesa sobre adequada cobertura orçamentária e financeira, além de compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Com essa medida, a portaria revoga a anterior Portaria MGI Nº 7.455, de 3 de setembro de 2025.

Prazo para manifestação de interesse termina esta semana

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) estendeu, nesta segunda-feira (10/11), o prazo para manifestação de interesse dos candidatos aprovados colocados em lista de espera na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1). Agora, poderão mostrar interesse até as 23h59 desta quinta-feira (13/11). O novo prazo foi estabelecido pelo Edital Específico nº 5/2025 e publicado em Edição Extra do Diário Oficial da União. A confirmação deve ser feita no site ou aplicativo SOUGOV.BR.

De acordo com o MGI, por meio do portal do Governo Federal, a etapa em questão é obrigatória e essencial para a permanência na lista de espera. O objetivo é deixar na lista de espera os candidatos que seguem interessados em uma eventual vaga.