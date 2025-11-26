MGI convoca aprovados do CNU 1 para matrícula no curso de formação

Correio Braziliense

A matrícula nas instituições responsáveis pelos cursos é obrigatória. O edital estabelece que a participação no Curso de Formação só é garantida após a efetivação da matrícula - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou, nesta quarta-feira (26/11), o Edital Específico nº 6, formalizando a convocação de candidatos aprovados na lista de espera do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 1). Os cursos de formação são a terceira e última etapa obrigatória de caráter eliminatório para a conclusão do certame.

Cargos e critérios de convocação

Foram convocados candidatos que permanecem na lista de espera de diversos cargos. A lista completa das pessoas convocadas está disponível no Diário Oficial e no site oficial do concurso. Os cargos contemplados são:

• Analista de Comércio Exterior (ACE);

• Analista de Infraestrutura (AIE);

• Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT);

• Analista em Tecnologia da Informação (ATI);

• Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS);

• Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG);

• Especialista em Regulação de Saúde Suplementar;

• Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia;

• Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários.

As regras gerais do concurso preveem que a convocação para o curso de formação elimina automaticamente o candidato das opções de cargos de menor preferência, conforme a ordem definida no ato da inscrição. No entanto, o candidato pode, posteriormente, ser convocado para um cargo de maior preferência se houver avanço nas listas e movimentação de notas.

Matrícula e estrutura dos cursos

A matrícula nas instituições responsáveis pelos cursos é obrigatória. O edital estabelece que a participação no curso de formação só é garantida após a efetivação da matrícula. O candidato que não efetivar a matrícula dentro do prazo previsto será eliminado tanto da disputa pelo cargo convocado quanto das opções menos preferidas.

As informações detalhadas sobre datas, formulários e documentação serão divulgadas individualmente pelos órgãos ou entidades responsáveis por cada curso.

Leia também: MGI autoriza 303 nomeações adicionais para o CNU 1

Os cursos serão conduzidos por escolas e instituições públicas e seguirão regulamentos próprios de cada carreira, que detalharão cronogramas, atividades avaliativas, regras de frequência e estrutura curricular. A carga horária mínima de frequência exigida é de 75% das horas totais.

Leia também: Governo autoriza 855 nomeações de aprovados no CNU

A carga horária varia conforme o cargo podendo chegar a 580 horas. O curso será realizado de forma presencial em Brasília, com exceção do cargo de especialista em regulação de saúde suplementar, cujo local de realização será no Rio de Janeiro.

A primeira edição do CNU 1 ofereceu 6.640 vagas em 21 órgãos e entidades. O certame contou com a participação de 970.037 pessoas e teve provas aplicadas em 228 cidades, democratizando o acesso ao serviço público e alcançando reconhecimento internacional pela inovação em políticas de seleção governamental. A atual convocação para os cursos de formação representa o estágio final da primeira edição deste grande concurso.