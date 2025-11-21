Governo publica nova retificação do CPNU 2; confira as mudanças

Raphaela Peixoto

As provas objetivas do CPNU 2 foram aplicadas em 5 de outubro, em 228 municípios do país. A prova discursiva, correspondente à segunda fase, será realizada em 7 de dezembro - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

A oitava retificação do segundo Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) foi publicada nesta sexta-feira (21/11) no Diário Oficial da União. O documento atualiza regras da Avaliação de Títulos para diversos cargos de nível superior e altera o cronograma de envio de documentos.

A mudança mais imediata para os candidatos é o novo prazo para envio dos títulos, etapa que integra a terceira fase do certame. O período de envio da documentação começa nesta sexta-feira (21/11) e seguirá aberto até 25 de novembro.

Leia também: MGI autoriza 303 nomeações adicionais para o CNU 1

O cronograma também passou a incluir uma nova janela para o envio de documentos referentes à defesa de memorial e à prova oral, previstas no Edital MS nº 01/2025 e marcadas para ocorrer entre 6 e 10 de abril de 2026. As demais datas — entre elas a divulgação das listas de classificação, programada para 20 de fevereiro de 2026 — foram mantidas.

Pontuação de títulos é revisada

A retificação promoveu ajustes no Quadro de Títulos de diferentes órgãos, alterando principalmente a pontuação atribuída ao título de doutorado em várias especialidades. Entre os destaques:

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

A pontuação máxima do doutorado subiu de 2 para 3 pontos nas seguintes especialidades:

• Analista I (pedagogia)

• Técnico I (ciências sociais)

• Técnico I (arquitetura e urbanismo)

• Técnico I (engenharia civil)

• Analista I (administração)

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)



Para o cargo de pesquisador (especialidade geral), houve reestruturação completa da avaliação acadêmica:



• O doutorado passa a valer 5 pontos (antes 2,5), ocupando sozinho o teto da formação acadêmica.

• O mestrado, anteriormente pontuado em 1,5 ponto, foi retirado da lista principal de títulos considerados.

Comando do Exército (C.EX) – Ministério da Defesa



No cargo de engenheiro de tecnologia militar (especialidade engenharia florestal), a pontuação foi reduzida e redistribuída:

• Especialização: 1 ponto (antes 5)

• Mestrado: 2 pontos (antes 5)

• Doutorado: 3 pontos (antes 5)



O limite máximo de 5 pontos foi preservado.

Comando da Aeronáutica (C.AER)



O cargo de tecnologista teve sua especialidade renomeada de eletrônica para sistemas eletrônicos.

Fundacentro



Foi corrigido o código do Quadro de Títulos para o cargo de tecnologista (especialidade engenharia agronômica): de B3-05 para B4-05.

Do certame

As provas objetivas do CPNU 2 foram aplicadas em 5 de outubro, em 228 municípios do país. O concurso oferece 3.652 vagas para 32 órgãos da administração pública federal. A prova discursiva, correspondente à segunda fase, será realizada em 7 de dezembro, nas mesmas cidades da etapa anterior.

Para alguns cargos, há ainda avaliação de títulos na terceira fase. A quarta e última etapa envolve os procedimentos de verificação para candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD), pessoas negras, quilombolas e indígenas.