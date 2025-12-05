CNU: regras, horários e tudo sobre a prova discursiva deste domingo (5/12)

Raphaela Peixoto

A prova discursiva do segundo Concurso Público Nacional Unificado (CNU) será aplicada no domingo (7/12). O exame compõe a segunda fase da primeira etapa do certame. A avaliação, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada em 228 cidades brasileiras. O CNU 2 oferece 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos e entidades do Executivo Federal.

No total, 42.499 candidatos foram aprovados para participar das provas discursivas. Desse contingente, 24.275 são homens e 18.217 são mulheres. As regiões Sudeste e Nordeste concentram os maiores volumes de classificados no país. No Distrito Federal, 8.214 candidatos foram classificados — o maior número entre todas as unidades da federação.

Horários e estrutura da prova

Para cargos de nível superior, a prova ocorrerá das 13h às 16h. Para nível intermediário, o horário será das 13h às 15h, sempre seguindo o horário de Brasília. Os locais de prova estão disponíveis no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. Cada candidato deverá permanecer na sala por, no mínimo, uma hora.

A avaliação seguirá os temas previstos nos Anexos I a IX do edital de abertura, conforme o bloco temático escolhido. No nível superior, serão duas questões discursivas, totalizando 45 pontos, avaliadas igualmente entre Domínio dos Conhecimentos Específicos e Uso da Língua Portuguesa. Para nível intermediário, a prova consistirá em uma redação dissertativo-argumentativa de até 30 linhas, valendo 30 pontos, cuja pontuação integral será atribuída ao domínio da norma culta.

O faz zerar a prova discursiva

A nota zero implica eliminação automática. No caso de nível superior, se o candidato zerar o critério de Conhecimentos Específicos, a prova não terá sua parte linguística corrigida. Receberão nota zero provas que:

Sejam preenchidas com material inadequado;

Sejam entregues em branco;

Apresentem letra ilegível;

Fujam do tema proposto;

Sejam escritas fora do espaço destinado.

A prova deve ser manuscrita e a folha de respostas definitivas não pode ser substituída. Textos fora do local indicado, rasurados ou ilegíveis, uso de caneta inadequada, fuga ao tema ou prova em branco resultarão em nota zero e eliminação. Marcas identificadoras na folha definitiva também eliminam o candidato.

Estão proibidos celulares, smartwatches, fones de ouvido, tablets, calculadoras, pagers e relógios de qualquer tipo. Também não serão permitidos papéis soltos, anotações, livros e materiais de consulta, assim como bonés, chapéus e gorros — exceto por motivo religioso ou de saúde. Bolsas, mochilas e estojos deverão ser guardados conforme orientação dos fiscais.

Todos os itens proibidos deverão ser lacrados em envelope de segurança, que só poderá ser aberto após a saída definitiva do candidato. O descumprimento das regras implicará eliminação automática. Após o fechamento dos portões, não será permitido usar celular, circular sem autorização ou permanecer em áreas externas.

O que levar?

Para realizar a prova, é obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação com foto, físico ou digital, em bom estado e dentro da validade. Serão aceitos RG, CNH, passaporte, carteiras funcionais previstas em lei e ainda e-Título, CNH Digital e Identidade Digital em seus aplicativos oficiais. Não serão aceitos prints, fotos, cópias, documentos danificados ou que impossibilitem identificação.

A caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente, é item obrigatório. Quando necessário, o candidato deverá apresentar documentos que comprovem o uso de dispositivos médicos metálicos, como próteses, pinos ou marca-passos.

Embora opcional, recomenda-se levar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) para agilizar a localização da sala.

Resultados

O resultado preliminar e o espelho de correção serão divulgados em 23 de janeiro de 2026. Recursos poderão ser apresentados em dois dias úteis após a publicação, desde que o candidato não se identifique no texto. O resultado definitivo será divulgado após a análise dos pedidos, sem possibilidade de nova contestação.