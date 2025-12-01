Gabriella Braz

Para consultar as informações, os participantes devem acessar o site da Fundação Getulio Vargas (FGV) Conhecimento, banca responsável pelo certame. - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Os candidatos que vão fazer a etapa discursiva do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2) podem conferir o local de prova a partir das 16h desta segunda-feira (1º/12). Para consultar as informações, os participantes devem acessar o site da Fundação Getulio Vargas (FGV) Conhecimento, banca responsável pelo certame.

A prova está prevista para domingo (7/12), em 228 municípios de todas as regiões do país. Ao todo, 42.499 candidatos passaram na primeira etapa, de prova objetiva, e estão classificados para a nova fase.

Horários

A etapa discursiva acontece na parte da tarde. Para os candidatos às vagas de nível médio, a avaliação consiste em uma redação dissertativa-argumentativa com valor de 30 pontos, a aplicação acontece 13h às 15h. Os participantes do certame para nível superior vão ter de 13h às 16h para concluir a prova discursiva, que consiste em duas questões, com pontuação máxima de 45 pontos.

Os portões dos locais de prova fecham às 12h30. Nesta edição, o CNU oferta 3.144 vagas para nível superior e 508 para nível intermediário.