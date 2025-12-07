CNU: prova discursiva surpreende candidatos e reforça caráter analítico

Raphaela Peixoto

Candidatos durante a aplicação da prova discursiva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Os candidatos que participaram da prova discursiva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2) classificaram o exame como amplamente positivo. Para a maior parte deles, a etapa fugiu do modelo tradicional de memorização e priorizou competências de argumentação, análise e construção de ideias.

A percepção predominante dos concurseiros ouvidos pelo Correio é de que o CNU 2 valorizou a capacidade de compreensão e de elaboração de argumentos. João Ribeiro, 30 anos, candidato do Bloco 5, avaliou que a prova “valorizou muito mais a argumentação” e esteve alinhada ao conteúdo da primeira fase e às orientações dos cursos preparatórios.

No Bloco 6, Alice Souza Naegle, 32 anos, destacou que as questões foram “interessantes e atuais”, mencionando temas como relações de trabalho e o setor agropecuário. A concurseira afirmou ter achado a prova menos difícil do que o esperado e considerou a primeira fase mais exigente.

Leia também: Governo autoriza nomeação de 321 novos policiais rodoviários federais

O tempo de prova gerou impressões distintas entre os participantes. Enquanto João considerou o tempo tranquilo, observando que seus colegas de sala conseguiam finalizar no prazo, outras candidatas relataram que o tempo foi escasso. Bárbara Neri, 27 anos, do Bloco 5 — o mais concorrido no Distrito Federal, com 2.894 participantes — considerou o conteúdo acessível, mas avaliou que o tempo “é um pouco corrido para fazer duas redações”. Luciana Feitosa concordou e afirmou que, embora as questões fossem bem estruturadas, o tempo de resposta foi curto, o que fez muitos candidatos terminarem a prova no limite do horário.

Números do CNU

O Distrito Federal concentrou o maior número de candidatos classificados para esta etapa e se tornou o maior polo de aplicação do país: 5.700 participantes compareceram ao Centro Universitário de Brasília (CEUB), de um total de 8.214 convocados.

O concurso oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos da administração pública federal. Em todo o país, 42.499 candidatos foram classificados para a fase discursiva, sendo 24.275 mulheres — o equivalente a 57% do total.

Leia também: Provas do CNU 2025 contam com escolta de milhares de agentes

A prova discursiva apresentou duas questões de 22,5 pontos cada para cargos de nível superior, somando 45 pontos. Para o nível intermediário, os candidatos produziram uma redação dissertativo-argumentativa, avaliada em 30 pontos.

A divulgação da nota preliminar da prova discursiva, acompanhada do espelho de correção, está prevista para 23 de janeiro de 2026. Após a publicação, os candidatos terão de 26 a 27 de janeiro para apresentar pedidos de revisão das notas. Já o resultado definitivo está programado para ser divulgado em 18 de fevereiro de 2026.