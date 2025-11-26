Concurso Câmara de Goiânia: veja quando inscrições serão abertas

Raphaela Peixoto

O período para a realização das inscrições do concurso público para a Câmara Municipal de Goiânia será aberto apenas em 2026, conforme previsto no edital de abertura do certame - publicado nesta semana. A seleção oferece 62 vagas imediatas, além de 315 vagas para cadastro reserva.

O concurso contempla vagas para os níveis médio/técnico e superior. A carga horária semanal para todos os cargos é de 30 horas, exceto para o cargo de médico do trabalho, que é de 20 horas. O salário é de até R$ 10.059,32.

Insteressados poderão se increver a partir de 6 de janeiro, por meio do site oficial do certame. O último dia para realzar as inscrições será 6 de fevereiro.

Os valores da taxa de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 130 — para cargos de nível médio/técnico — e R$ 150 — para cargos de nível superior. O último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição é 06 de fevereiro.

Etapas

A prova objetiva - etapa para todos os cargo - será de caráter eliminatório e classificatório, com valor máximo de 100 pontos. A prova, com duração de 4 horas, está prevista para ser aplicada em 15 de março em Goiânia.

Os conhecimentos avaliados incluem língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e município de Goiânia, além de conhecimentos específicos.

A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, é destinada para alguns cargos de nível médio/técnico e superior. A prova prática ocorrerá entre 09 de abril de 2026 e 14 de abril de 2026.

O concurso terá validade de até dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Município de Goiânia.

