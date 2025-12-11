TCDF aprova estudo para novo concurso para analista com salário de R$ 14 mil

Raphaela Peixoto

O último concurso para a carreira ocorreu em 2023, quando foram ofertadas 10 vagas imediatas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) deu um passo decisivo rumo à realização de um novo concurso público. Em sessão administrativa, a Corte aprovou, por unanimidade, o estudo técnico preliminar que embasa a necessidade de contratação de novos servidores.

O futuro concurso será voltado ao cargo de analista de controle externo, com atribuições de analista administrativo. A função exige formação superior em qualquer área e oferece remuneração inicial de R$ 14.207,61.

O último concurso para a carreira ocorreu em 2023, quando foram ofertadas 10 vagas imediatas. O certame registrou 3.299 inscrições para dez vagas ofertadas. Sendo assim, a concorrência foi de 329,9 candidatos por vaga.

À época, os candidatos passaram por provas objetivas e discursivas. O exame objetivo contou com 150 questões, todas no modelo “certo” ou “errado”. O resultado final foi publicado em abril de 2024. O certame também ofertou vagas para auditor de controle externo.