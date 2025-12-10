Bombeiros retificam edital e ampliam correção das provas discursivas

Raphaela Peixoto

Retificações foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (10/12) - (crédito: CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) publicou, no Diário Oficial do DF desta quarta-feira (10/12), retificações no edital de abertura do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes (CFOBM).

Uma das alterações diz respeito ao número de provas discursivas que serão corrigidas. Com a mudança o total de convocados para essa etapa passa a ser de 345 candidatos, distribuídos da seguinte forma: ampla concorrência: 172; pessoas com deficiência: 69, pessoas negras: 69; e pessoas hipossuficientes: 35.

Outra mudança trata da validade do certame que passa a ser a de 18 meses a partir da publicação da homologação do resultado final. O prazo de validade poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do CBMDF.

O concurso oferece 356 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. São 130 vagas de nível superior para soldado do quadro geral de praças. Ainda há oferta de 20 vagas para bombeiro militar músico; 60 vagas para técnico em enfermagem; 100 vagas para condutor de viaturas. Para estes cargos o salário inicial é de até R$ 8,9 mil.

Os editais também preveem 23 vagas para oficial cadete, com salário de R$ 15,2 mil, além de outras 23 oportunidades, com a mesma remuneração, destinadas às áreas de medicina, enfermagem, direito e contabilidade.