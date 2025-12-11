Raphaela Peixoto

A partir desta quinta-feira (11/12), estão abertas as inscrições para o concurso público da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível superior. O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (11/12).

Organizado pelo Cebraspe, o processo seletivo oferece oportunidades na carreira de especialista em Gestão de Telecomunicações, com remuneração inicial de R$ 11.680,78 e carga horária semanal de 40 horas. As contratações serão feitas sob o regime da CLT. Entre as áreas disponíveis estão:

Advogado,

Analista de Tecnologia da Informação (TI),

Analista superior (administração, auditoria, comercial, estatística, finanças, marketing e psicologia),

Contador e

Engenheiro (aeroespacial, civil, redes, eletricista e telecomunicações).

O período de inscrições ficará aberto até até 2 de janeiro de 2026. Os interessados devem se inscrever pelo site do Cebraspe, A taxa é de R$ 130,00.

O edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros, indígenas e quilombolas — sendo 25% para negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Provas em fevereiro

A seleção contará com provas objetivas, prova discursiva e avaliação de títulos. As duas primeiras etapas estão previstas para 8 de fevereiro de 2026, no turno da tarde.

As provas serão aplicadas em Brasília (DF) para a maioria dos cargos. Apenas candidatos aos cargos de analista de TI, engenheiro de redes e engenheiro de telecomunicações também poderão realizar os exames no Rio de Janeiro (RJ).

As provas objetivas somam 120 pontos. Para permanecer na disputa, o candidato deverá atingir ao menos 10 pontos em Conhecimentos Básicos, 21 em conhecimentos específicos e 36 pontos no total.