DF registra menor abstenção do país no segundo dia do CNU

O Distrito Federal registrou a menor taxa de abstenção do país na aplicação das provas discursivas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU): apenas 15% dos candidatos habilitados para a segunda fase não compareceram neste domingo (7/12). De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), dos 8.235 concorrentes do DF, 1.253 deixaram de realizar o exame.

Além de liderar o índice de presença, o DF também concentrou o maior número de classificados e o maior polo de aplicação do país. No Centro Universitário de Brasília (UniCeub), era previsto que 5.700 candidatos fizessem a avaliação. O bloco 5 é o mais disputado no DF, com 2.894 participantes, segundo dados do MGI.

No cenário nacional, a taxa de abstenção chegou a 20%. Dos 42.715 candidatos convocados para esta etapa, 8.508 não fizeram a prova. O Acre registrou o maior percentual de faltosos: 27%.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que o índice está dentro do previsto. “A abstenção está dentro do esperado para um concurso com duas etapas, mas ficou muito abaixo da registrada na primeira fase. Isso reforça a consolidação do modelo de concurso”, declarou durante coletiva de imprensa neste domingo.

As provas foram aplicadas simultaneamente em 228 municípios, a partir das 13h, com duração variável conforme o nível de escolaridade: três horas para candidatos de nível superior e duas horas para os de nível intermediário. Para o nível superior, foram exigidas duas questões discursivas, com 22,5 pontos cada, totalizando 45 pontos. Já os candidatos do nível intermediário produziram uma redação dissertativo-argumentativa, avaliada em 30 pontos.

A divulgação das notas preliminares e do espelho de correção está prevista para 23 de janeiro de 2026. Os pedidos de revisão poderão ser apresentados entre 26 e 27 de janeiro. O resultado final será divulgado em 18 de fevereiro de 2026.