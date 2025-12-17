PCDF avança em novo concurso para delegado com definição de banca

Raphaela Peixoto

A PCDF não realiza concurso público para o cargo de delegado desde 2014 - (crédito: Reprodução/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) definiu o Cebraspe como a banca organizadora do concurso público da corporação para o cargo de delegado. O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (17/12).

De acordo com o documento, o certame deverá ofertar 150 vagas. A remuneração inicial, conforme previsto no rejuste salarial, pode chegar a R$ 26,6 mil. A expectativa é que o edital seja divulgado ao longo de 2026.

Último concurso

A PCDF não realiza concurso público para o cargo de delegado desde 2014, quando foram ofertadas 100 vagas. Na ocasião, a seleção foi organizada pela Fundação Universa.

O concurso teve sua validade prorrogada em 2018 e, atualmente, não está mais vigente, o que tornou necessária uma nova autorização para a realização de outro certame e a contratação de novos servidores.