Concurso da CAIXA atrai mais de 78 mil inscritos; confira

O concurso da Caixa Econômica Federal (CAIXA) para carreiras de nível superior registrou um alto índice de interesse, com mais de 78 mil candidatos confirmados após o encerramento das inscrições. Os participantes disputarão as 184 vagas imediatas e as 552 para cadastro de reserva oferecidas pelo certame.

A grande procura elevou a concorrência geral para, em média, 106 candidatos por vaga. No entanto, considerando apenas as vagas de preenchimento imediato, esse número salta para 426 inscritos por oportunidade. O quantitativo foi divulgado pelo Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame, nesta sexta-feria (12/12).

O cargo de engenheiro civil se destacou como o mais procurado, acumulando mais de 36,6 mil inscrições para suas 103 vagas imediatas. Em seguida, a carreira de arquiteto recebeu mais de 25,7 mil inscrições para 36 vagas.

Os demais cargos também registraram procura expressiva, incluindo engenheiro eletricista (6,7 mil inscritos para 13 vagas), engenheiro mecânico (4,5 mil inscritos para 5 vagas), engenheiro de segurança (3,6 mil inscritos para 3 vagas) e médico do trabalho (900 inscritos para 24 vagas).

A região Sudeste concentrou a maior parte dos inscritos, com cerca de 31,9 mil candidatos. O Nordeste registrou a segunda maior procura, com 21,5 mil candidatos.

Etapas

O concurso contará com prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos, além da verificação de cotas. O edital prevê reserva de 25% das vagas para candidatos negros, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas, reforçando o compromisso da instituição com a inclusão social.

As provas serão aplicadas em todas as capitais do país. A divulgação do resultado das provas e a convocação para o envio de títulos estão previstas para 11 de março de 2026, e a verificação de cotas deve ocorrer em 26 de abril.

A remuneração é de R$ 14.915 para arquitetos e engenheiros, com jornada de 40 horas semanais, e de R$ 11.186 para médicos do trabalho, com carga horária de 30 horas semanais. Além do salário, os aprovados terão acesso a assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

A divulgação dos resultados finais está prevista para 26 de maio de 2026. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.