O período de inscrições, bem como para solicitar a isenção de taxa de inscrição, ficará aberto entre 26 de dezembro e 16 de janeiro - (crédito: Glenn Carstens-Peters/Unsplash)

Foi publicado nesta sexta-feira (19/12), o edital de abertura do concurso público com 50 vagas, além de formação de cadastro de reserva, para auditor fiscal de receitas estaduais da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte (Sefaz-RN). O documento costa no Diário Oficial do estado.

O cargo exige curso superior em qualquer área. O salário é de R$ 13.283,64, além de gratificações por produtividade. São atribuições do cargo: fiscalizar a legislação tributária estadual, a constituição do crédito tributário, a arrecadação de tributos, gerenciar a informação e sua segurança nos bancos de dados e nos meios de transmissão, implementar políticas públicas relacionadas com armazenamento, processamento e transmissão de informações fiscais, bem como assegurar o sigilo de tais informações entre outras.

Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o certame contará com a aplicação de três provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação do exame está marcada 21 e 22 de março, em Natal.

O período de inscrições, bem como para solicitar a isenção de taxa de inscrição, ficará aberto entre 26 de dezembro e 16 de janeiro. Interessados poderão se inscrever por meio do site oficial da seleção. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200.