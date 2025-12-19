Marinha lança concurso com 44 vagas para professor

Raphaela Peixoto

O edital de abertura consta no Diário Oficial da União. - (crédito: arquivo pessoal)

O Comando da Marinha lançou, na quarta-feira (17/12), concurso público com a oferta de vagas para professores distribuídas em instituições de ensino da Força Naval em diferentes regiões do país. Ao todo, são ofertadas 44 vagas, sendo 10 destinadas ao cargo de professor do magistério superior (MS) e 34 para professor do ensino básico, técnico e tecnológico (EBTT). O edital de abertura consta no Diário Oficial da União.

Os candidatos aprovados ingressarão na Classe A, nível inicial da carreira, com jornada de trabalho semanal de 20 horas. O salário inicial varia conforme a titulação, partindo de R$ 3.244,95 para candidatos com aperfeiçoamento e podendo chegar a R$ 4.867,43 para aqueles com título de doutorado.

As vagas estão distribuídas em Organizações Militares do Setor de Ensino, localizadas em diferentes regiões do país. Para o cargo de professor do magistério superior, as oportunidades concentram-se, em sua maioria, no Rio de Janeiro, abrangendo áreas como sistemas elétricos, direito, oceanografia geológica, defesa e direito do mar, defesa e economia do mar, contabilidade e diversas engenharias, entre elas telecomunicações, eletrônica, elétrica e mecânica.

Já as vagas para professor EBTT estão distribuídas entre os municípios de Fortaleza (CE), Vila Velha (ES), Belém (PA), Olinda (PE), Angra dos Reis (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Florianópolis (SC). As áreas de atuação incluem disciplinas da educação básica e técnica, como história, matemática, física, língua portuguesa e inglesa, sociologia, geografia, biologia, filosofia, educação física, além de áreas técnicas como engenharia mecânica, química, contabilidade, administração, enfermagem e oceanografia física.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 2 e 26 de março de 2026, por meio do site do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM). A taxa de inscrição é de R$ 140, com prazo de pagamento até 27 de março.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo, bem como doadores de medula óssea, poderão solicitar isenção da taxa de inscrição no período de 2 a 9 de março de 2026.

O processo seletivo será composto por três etapas: prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; prova didática, também eliminatória e classificatória; e prova de títulos, de caráter apenas classificatório. A prova escrita está prevista para o dia 28 de junho de 2026.

Para a maioria das disciplinas, a prova escrita será objetiva, com exigência de nota mínima de 50 pontos para aprovação, assim como na prova didática. Já para as vagas destinadas à Escola de Guerra Naval, nas áreas de defesa e direito do mar e defesa e economia do mar, a prova escrita será discursiva, sendo exigida nota mínima de 50 pontos nessa etapa e de 60 pontos na prova didática.

A validade do concurso será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período.