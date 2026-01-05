Ebserh lança concurso para médicos com salários de até R$ 19 mil

Raphaela Peixoto

Provas objetivas serão aplicadas em 29 de março - (crédito: Reprodução)

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) lançou, nesta segunda-feira (5/1), um concurso público voltado para a área médica. O certame prevê mais de 150 vagas que serão distribuídas em 96 especialidades, destinadas aos hospitais universitários federais administrados pela estatal. Os salários podem chegar a R$ 19.107,31. As inscrições já estão abertas. Interessados podem se inscrever até 30 de janeiro pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV) - banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 180.

O aviso do concurso foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Já o completo edital está disponível no site da Ebserh e no site da FGV.

Entre as especialidades com vagas imediatas estão a de cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, anestesiologia, cardiologia e oncologia, além de outras áreas que variam de acordo com a necessidade de cada hospital universitário.

O edital estabelece reserva de vagas para diferentes grupos: 25% para pessoas pretas e pardas, 10% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas — esta última sendo uma novidade no concurso da Ebserh. Em relação ao último certame, houve um aumento de 5% na cota destinada a pessoas pretas e pardas. Outra mudança importante é a nova ordem de convocação, que passará a priorizar candidatos com deficiência.

O concurso será composto por duas etapas: prova objetiva e prova de títulos acadêmicos. A prova objetiva será de múltipla escolha, com 60 questões distribuídas entre conhecimentos básicos e específicos. A aplicação ocorrerá em 29 de março das 14h às 18h, com duração total de quatro horas, incluindo o tempo para leitura das instruções, coleta de digital e preenchimento do cartão de respostas. Apenas os candidatos aprovados na prova objetiva serão convocados para a etapa de avaliação de títulos.

De acordo com a Ebserh, este será o primeiro concurso da Ebserh com vagas destinadas ao Hospital Universitário dos Servidores do Estado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (HUSE-Unirio). Em dezembro de 2025, a unidade, anteriormente vinculada ao Ministério da Saúde, passou a integrar a Rede Ebserh após a fusão com o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG-Unirio), já administrado pela estatal.