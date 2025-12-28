Polícias do DF iniciam convocação e formação de agentes aprovados

Gabriella Braz

O fim do ano trouxe boas notícias para os novos concursados para carreiras polícias no Distrito Federal. A Polícia Militar (PMDF) receberá, na segunda-feira (29/12), 1.200 novos alunos no XII Curso de Formação de Praças. Também nesta semana, a Polícia Civil (PCDF), convocou 680 aprovados ao cargo de Agente de Polícia. A próxima etapa consiste no exame admissional, seguido da tão sonhada posse.

Para os aprovados na PMDF, a segunda-feira (29) começa cheia de novidades. O Curso de Formação de Praças é a fase pós-aprovação essencial para preparar os novos policiais para o exercício da profissão. A nova etapa inicia às 9h30, em sessão solene na Academia de Polícia Militar de Brasília (APMB). A cerimônia vai contar com a presença da comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros Habka.

Durante o treinamento, que dura cerca de oito meses, os alunos passam por disciplinas teóricas, além de um período de treinamento prático intensivo.

Posse

O resultado da PCDF foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), no sábado (27/12), após o trânsito em julgado de candidaturas que aguardavam decisão judicial. Com o fim dos julgamentos, alguns deles passaram da condição sob judice e aparecem entre os aprovados. A primeira lista de aprovados havia sido publicada ainda em 2023.

No comunicado, a Polícia definiu um cronograma para a realização das avaliações médicas, que ocorrem de 8h às 12h na Policlínica da PCDF, na Asa Sul. Alguns exames ocorrem ainda neste ano, na segunda (29/12), terça (30/12) e quarta-feitra (31/12). Outros ficam para a primeira semana de janeiro, entre segunda (5/1) e sexta-feira (9/1), ou entre os dias 12 e 14 de janeiro. Fica a cargo do candidato checar para qual dia está marcado o próprio exame.

No mesmo dia da avaliação, no período da tarde, os candidatos devem ir ao Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), no Setor Policial, com os documentos necessários para a formalização da posse no cargo.