Candidatos do CNU podem recorrer da avaliação de títulos a partir de hoje (9/1)

Raphaela Peixoto

O resultado provisório dessa etapa foi divulgado na quinta-feira (8/1) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A partir desta sexta-feira (9/1), os candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) podem apresentar recurso para revisão da avaliação de títulos. O resultado provisório dessa etapa foi divulgado na quinta-feira (8/1) e o prazo para interposição de recursos segue até a próxima segunda-feira (12/1).

Para apresentar o recurso, o candidato deve acessar a área do candidato no portal único de serviços digitais do governo federal, o gov.br, utilizando CPF e senha. Em seguida, é necessário entrar no menu “interposição de recursos” e seguir as orientações disponíveis na plataforma.

Reaplicação para candidatos PcD

No mesmo período, será realizada a reaplicação do procedimento de caracterização de deficiência para candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD). Conforme o cronograma oficial do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), essa etapa ocorreu inicialmente nos dias 13 e 14 de dezembro de 2025. No entanto, falhas na plataforma de teleatendimento levaram à nova convocação de candidatos.

Os resultados preliminares da caracterização da deficiência e da avaliação das autodeclarações de candidatos às vagas reservadas para pessoas negras, indígenas e quilombolas serão divulgados no dia 15 de janeiro. O prazo para apresentação de recursos nessa fase será de 16 a 19 de janeiro.

Próximas etapas

A divulgação da nota preliminar da prova discursiva e a disponibilização do espelho de correção estão previstas para o dia 23 de janeiro. Os candidatos poderão interpor recurso contra essa etapa nos dias 26 e 27 do mesmo mês. Já a classificação final do concurso está programada para o dia 20 de fevereiro.

O CNU 2025 oferece 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal, sendo 3.144 para cargos de nível superior e 508 para nível intermediário. De acordo com o MGI, 2.480 candidatos serão convocados para ocupar as vagas imediatamente após a homologação do resultado final, enquanto outras 1.172 vagas deverão ser preenchidas em curto prazo.