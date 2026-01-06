Raphaela Peixoto

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados destinado aos cargos de analista e técnico legislativos. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame, até 26 de janeiro.

Ao todo, o concurso oferece 70 vagas imediatas, sendo 35 para cada cargo, além de outras 70 vagas para formação de cadastro reserva. Para concorrer, é exigido nível superior completo em qualquer área de formação.

As oportunidades são para os cargos de analista legislativo, na especialidade processo legislativo e gestão, com remuneração inicial de R$ 30.853,99, e de técnico legislativo, na especialidade assistente legislativo e administrativo, cujo salário é de R$ 21.008,19. A jornada de trabalho para ambas as funções é de 40 horas semanais.

A taxa de inscrição varia conforme o cargo escolhido: R$ 100 para técnico legislativo e R$ 130 para analista legislativo. O pagamento deve ser efetuado até 28 de janeiro, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), que inclui QR Code para pagamento via Pix.

O processo seletivo será composto por provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames estão previstos para 8 de março e serão aplicados em todas as capitais.

As provas objetivas contarão com 180 questões, sendo 90 de conhecimentos gerais e 90 de conhecimentos específicos. O tempo de duração será de cinco horas para a prova objetiva e de três horas para a prova discursiva.