Inscrições do Concurso da Câmara dos Deputados encerram nesta segunda

Termina às 18h desta segunda-feira (26/1) o prazo de inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados. O certame oferece 70 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior, com salários que chegam a R$ 30.853,99.
O edital contempla oportunidades para analista legislativo – especialidade: processo legislativo e gestão e técnico legislativo – especialidade: assistente legislativo e administrativo. Para ambos os cargos, é exigido curso superior em qualquer área.
A remuneração inicial é de R$ 21.008,19 para técnico legislativo e de R$ 30.853,99 para analista. Os dois cargos têm jornada semanal de 40 horas. As vagas são destinadas exclusivamente para lotação em Brasília.
As inscrições podem ser realizadas pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame. O valor das taxas variam de R$ 130 para o cargo de analista e R$ 100 para técnico, cujo pagamento deve ser realizado até 28 de janeiro.
Provas
O concurso será composto por provas objetivas e discursiva, com aplicação prevista para 8 de março de 2026. As avaliações acontecerão nas 26 capitais dos estados e no Distrito Federal.
Ao todo serão duas provas objetivas composta por questões de conhecimentos gerais e outra sobre conhecimentos específicos. Cada prova objetiva será constituída de 90 itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados.