Raphaela Peixoto

Os candidatos poderão interpor pedidos de revisão das notas da prova discursiva nos dias 26 e 27 de janeiro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulga, nesta sexta-feira (23/1), o resultado preliminar da prova discursiva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), conhecido como “Enem dos Concursos”.

De acordo com a pasta, a lista com o número de inscrição e a nota total preliminar da prova discursiva ou da redação será publicada no Diário Oficial da União (DOU). Além disso, a partir das 18h, os candidatos poderão acessar, na área do candidato, individualmente o resultado preliminar e o detalhamento das notas.

Também ficará disponível o espelho da prova discursiva de cada candidato, em PDF, contendo a cópia do texto entregue no dia da prova. O documento detalha como a banca avaliou cada prova, conforme os critérios previstos no edital, com notas separadas por itens como conteúdo, argumentação, clareza, organização do texto e domínio do tema.

Os candidatos poderão interpor pedidos de revisão das notas da prova discursiva nos dias 26 e 27 de janeiro. A divulgação do resultado dos pedidos de revisão e do resultado definitivo da prova discursiva está prevista para 18 de fevereiro. Já as listas de classificação — tanto para vagas imediatas quanto para a lista de espera, após as fases I a IV — devem ser publicadas em 20 de fevereiro.

De acordo com o cronograma previsto, divulgado pelo MGI, ao todo, serão realizadas trâs convocações para confirmação de interesse, sendo a primeira em 20 de feveiro. Em todas as convações o candidato terá um período de três dias para confirmação de interesse, confira as datas:

Segundo o MGI, dos mais de 42 mil inscritos para a prova discursiva, cerca de 8.500 não compareceram, o que representa uma abstenção de 20%. O CPNU 2 oferece 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal, sendo 3.144 destinadas a cargos de nível superior e 508 para nível intermediário. Do total, 2.480 vagas são para preenchimento imediato, enquanto 1.172 deverão ser providas no curto prazo, após a homologação dos resultados.

