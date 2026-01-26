Câmara lança novo edital de concurso para policial legislativo

Raphaela Peixoto

O edital prevê 40 vagas para provimento imediato e outras 40 para formação de cadastro reserva - (crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias)

A Câmara dos Deputados publicou, na sexta-feira (24/1), o segundo edital do concurso público da instituição. Desta vez, a seleção é exclusiva para o cargo de técnico legislativo, especialidade policial legislativo federal, com exigência de nível superior em qualquer área de formação.

O edital prevê 40 vagas para provimento imediato e outras 40 para formação de cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 21.328,08, valor que já inclui o adicional de periculosidade previsto para a carreira. A organização do concurso ficará a cargo do Cebraspe.

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 26 de abril e serão aplicadas em todas as capitais do país. As provas objetivas terão a duração de 5 horas e serão compostas por 180 questões (90 de conhecimentos específicos e 90 de conhecimentos gerais).

De acordo com o cronograma divulgado, as inscrições estarão abertas a partir de quinta-feira (29/1), e seguem até 20 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 150, com prazo final para pagamento em 12 de março.

O processo seletivo será dividido em duas etapas. A primeira etapa inclui provas objetivas e discursiva, teste de aptidão física, sindicância de vida pregressa e investigação social, além de avaliações psicológica e de saúde física e mental.

A segunda etapa consiste no programa de formação profissional, que também contará com um segundo momento de avaliação psicológica.

Outro edital em andamento

Termina às 18h desta segunda-feira (26/1) o prazo de inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados. O certame oferece 70 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior, com salários que chegam a R$ 30.853,99.

As inscrições podem ser realizadas pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame. O valor das taxas variam de R$ 130 para o cargo de analista e R$ 100 para técnico, cujo pagamento deve ser realizado até 28 de janeiro.

O edital contempla oportunidades para analista legislativo – especialidade: processo legislativo e gestão e técnico legislativo – especialidade: assistente legislativo e administrativo. Para ambos os cargos, é exigido curso superior em qualquer área.

A remuneração inicial é de R$ 21.008,19 para técnico legislativo e de R$ 30.853,99 para analista. Os dois cargos têm jornada semanal de 40 horas. As vagas são destinadas exclusivamente para lotação em Brasília.

O concurso será composto por provas objetivas e discursiva, com aplicação prevista para 8 de março de 2026. As avaliações ocorrerão nas 26 capitais dos estados e no Distrito Federal.

Terceiro edital ainda será publicado

Quanto aos demais cargos autorizados pela Mesa Diretora em decisão de 11 de setembro de 2025, a Casa informou que aguarda a conclusão de reorganizações administrativas internas para revisão das demandas. O projeto básico do terceiro edital ainda não foi elaborado, e, até o momento, não há banca organizadora contratada para essa próxima seleção.