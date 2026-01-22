Raphaela Peixoto

Prefeituras de cidades litorâneas, órgãos federais e forças militares abriram — ou já têm datas definidas para abrir — concursos públicos - (crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Quem sonha em trocar o trânsito e a rotina das grandes cidades por uma vida mais perto do mar tem boas oportunidades no radar. Prefeituras de cidades litorâneas, órgãos federais e forças militares abriram — ou já têm datas definidas para abrir — concursos públicos com salários que vão de pouco mais de R$ 1,3 mil a mais de R$ 37 mil, além de estabilidade e benefícios.

Entre os destaques estão seleções em Arraial do Cabo (RJ), Florianópolis (SC), Natal (RN), além de vagas na Marinha do Brasil e no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que abrange Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Prefeitura de Arraial do Cabo (RJ)

A Prefeitura de Arraial do Cabo, conhecida como o “Caribe brasileiro”, lançou um concurso com 73 vagas para níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 1.557,27 a R$ 9.438,03.

As oportunidades de nível superior incluem cargos como arquiteto, engenheiros (ambiental, civil e elétrico), biólogo, psicólogo, nutricionista, turismólogo e fiscais em diversas áreas. Para nível médio, há vagas para agente de defesa civil, auxiliar administrativo e educador social.

As inscrições vão de 7 de janeiro a 9 de fevereiro de 2026, pelo site do IBAM, banca organizadora do certame. As provas estão previstas para 15 de março (nível superior) e 22 de março (nível médio).

Marinha do Brasil

A Marinha abriu edital para o Concurso de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros 2026, com 850 vagas para homens e mulheres. Podem participar jovens de 18 a 21 anos, com ensino médio concluído ou em conclusão.

As escolas ficam no Ceará, Espírito Santo, Santa Catarina e Pernambuco. Durante a formação, o aluno recebe bolsa-auxílio, alimentação, uniforme e assistência completa. Após a conclusão, a remuneração inicial como marinheiro é de R$ 2.294,50.

As inscrições ocorrem de 27 de janeiro a 25 de fevereiro de 2026, com taxa de R$ 53. A prova objetiva será aplicada em 26 de abril de 2026, em diversas cidades do país.

Prefeitura de Florianópolis (SC)

A Prefeitura de Florianópolis abriu concurso com 46 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para áreas como saúde, assistência social e educação. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com remunerações que podem chegar a R$ 21 mil, dependendo do cargo.

As inscrições seguem até 19 de fevereiro, e as provas objetivas serão aplicadas em 6 de abril de 2026. O certame também prevê prova de títulos para cargos de nível superior e prova prática para funções específicas.

TRF2

Para quem tem formação jurídica e sonha alto, o TRF da 2ª Região abriu concurso para 27 vagas de juiz federal substituto, além de cadastro reserva. O salário é de R$ 37.756,55. As provas ocorrem no Rio de Janeiro e em Vitória, e o concurso tem cinco etapas, incluindo provas objetivas, discursivas, orais e avaliação de títulos. As inscrições vão até às 16h desta quinta-feira (22/1), com taxa de R$ 350.

TCE RN

O Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte oferece 55 vagas para cargos como auditor, analista, técnico administrativo e médico. Os salários iniciais variam de R$ 6.173,51 a R$ 15.553,30, além de auxílios. As provas serão realizadas em Natal, nos dias 11 e 12 de abril de 2026. As inscrições seguem até 4 de fevereiro.

Corpo de Bombeiros de SC

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina abriu 630 vagas temporárias de nível superior, com lotação em várias regiões do estado, incluindo cidades do litoral como Itajaí e Balneário Camboriú. As inscrições vão até 19 de janeiro, e a primeira prova está prevista para 1º de março.