Itamaraty lança edital do concurso de diplomata com 60 vagas

Raphaela Peixoto

A aplicação das provas do concurso do Itamaraty está prevista para 29 de março, em todas as capitais - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O Ministério das Relações Exteriores publicou, nesta quinta-feira (29/1), o edital do concurso de admissão à carreira de diplomata de 2026, que oferece 60 vagas imediatas para o cargo de Terceiro Secretário. Reconhecido como um dos concursos mais concorridos e prestigiados do serviço público federal, o concurso exige formação de nível superior em qualquer área.

O certame será organizado pelo Cebraspe e prevê remuneração inicial de R$ 22.558,56, além de progressão na carreira. Das 60 vagas ofertadas, 39 são destinadas à ampla concorrência. O edital também estabelece reserva de vagas para ações afirmativas, com o objetivo de ampliar a diversidade no serviço diplomático: 15 vagas (25%) para pessoas pretas e pardas, três vagas (5%) para pessoas com deficiência, duas vagas (3%) para pessoas indígenas e uma vaga (2%) para pessoas quilombolas.

O concurso será composto por duas fases. A primeira consiste em uma prova objetiva, no modelo “certo ou errado”, com 240 itens de Língua Portuguesa, História do Brasil e Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. A aplicação está prevista para 29 de março de 2026, em todas as capitais e no Distrito Federal.

A segunda fase será formada por provas escritas discursivas sobre as mesmas disciplinas, incluindo redações, resumos e versões, além de uma prova de idioma adicional, que poderá ser espanhol ou francês.

Assim como nas duas últimas edições, o edital estabelece a adoção do critério de proporcionalidade de gênero, a fim de reduzir desigualdades históricas na carreira. Neste ano está prevista a convocação adicional de até 126 candidatas para a segunda fase do certame, independentemente das vagas reservadas por lei.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe, entre 4 e 25 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 229. Terão direito à isenção candidatos doadores de medula óssea e aqueles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).