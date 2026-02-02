ENEM DOS CONCURSOS

MGI convoca candidatos da lista de espera do CNU para cursos de formação

Matrículas devem ser realizadas no site da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), entre os dias 4 e 6 de fevereiro

Raphaela Peixoto
postado em 02/02/2026 09:32
As convocações são destinadas a quatro carreiras - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) convocou 15 candidatos aprovados na lista de espera da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) para matrícula nos cursos de formação. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (2/2).

As convocações são destinadas às carreiras de especialista em regulação de serviços públicos de energia, especialista em regulação de saúde suplementar e especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários.

As matrículas devem ser realizadas no site da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), entre os dias 4 e 6 de fevereiro. Os cursos de formação são obrigatórios, têm caráter eliminatório e exigem frequência mínima de 75% para aprovação.

Durante o curso, os matriculados poderão receber auxílio financeiro mensal equivalente a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, conforme previsto na Lei nº 9.624/1998. Em caso de abandono do curso, o valor recebido deverá ser restituído. Candidatos que já sejam servidores públicos poderão optar por manter a remuneração do cargo efetivo.

