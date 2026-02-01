Concurso da Caixa movimenta primeiro dia de fevereiro

Luiz Fellipe Alves

Em Brasília, mais de 5 mil pessoas se inscreveram - (crédito: Luiz Fellipe Alves)

Além de ser o primeiro dia do mês, este domingo (1°/2), também marcou a manhã de cerca de 5 mil concurseiros que se inscreveram para a prova da Caixa que abrange cargos de engenharia, arquitetura e médico do trabalho. Organizado pela Fundação Cesgranrio, o concurso recebeu mais de 78 mil inscrições em todo o território nacional.

O presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes, esteve presente no Centro Universitário de Brasília (UniCeub) para receber os concurseiros e visitar os espaços de prova. Em uma entrevista ao Correio, o presidente comentou que se surpreendeu com a quantidade de inscrições. “Tanto em Brasília como no Brasil todo, foram muitas inscrições. Não estávamos esperando, mas é muito bom que muitas pessoas estejam participando”, afirmou.

Para Fernandes, a grande adesão demonstra a importância que o conhecimento técnico possui. “Isso mostra que há muita formação qualificada no país. As organizações têm que olhar e avaliar que é um mercado muito importante”, afirmou.

Em frente ao portão da faculdade, os estudantes estavam ansiosos esperando o portão abrir para dar mais um passo em direção ao sonho da aprovação. Geice Pacheco, de 30 anos, pretende conquistar uma das vagas de arquitetura. Apesar da ansiedade, ela admite que não conseguiu se preparar muito antes da prova. “Não estudei muito para essa prova. Por conta da rotina, estudei poucas vezes. Estou vindo com a cara e a coragem”, afirmou.

Apesar das poucas esperanças para essa prova, Geice comenta que irá aproveitar a oportunidade para conhecer mais os concursos da Caixa. “A última prova que eu fiz foi para a TerraCap. Vou usar essa oportunidade para entender mais como é a prova e o que costuma ser cobrado”, disse.

O edital prevê 184 vagas imediatas e 552 em cadastro de reserva de nível superior, com salários de R$ 12.371,00 a R$ 16.495,00. O cargo que recebeu mais números de inscrições foi o de engenheiro civil, contando com mais de 36 mil candidatos. Logo em seguida, as vagas para arquitetos registraram cerca de 25 mil inscritos. Segundo a Fundação Cesgranrio, o gabarito será divulgado na próxima segunda-feira (2/2).