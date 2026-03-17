Governo prevê nova chamada de 1.860 aprovados do CPNU para vagas não preenchidas

Pedro José

"Já houve uma chamada grande de excedentes e agora teremos essa nova etapa para preencher vagas remanescentes", afirmou ministra - (crédito: Adalberto marques/mgi)

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou nesta terça-feira (17/3) que o governo realizará uma nova chamada de candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) para preencher vagas remanescentes. Segundo a ministra, a previsão é de convocação de 1.860 candidatos para cargos que não foram ocupados nas etapas anteriores.

De acordo com Dweck, parte das vagas ofertadas inicialmente não foi preenchida nas primeiras convocações, o que levou à necessidade de novas chamadas. A ministra também destacou que o número de candidatos em cadastro reserva vem diminuindo com as convocações já realizadas.

“Já houve uma chamada grande de excedentes e agora teremos essa nova etapa para preencher vagas remanescentes”, afirmou.

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Apesar disso, a ministra indicou que uma eventual ampliação do número de vagas para além das previstas inicialmente ainda não foi definida. “A gente só vai tomar uma decisão sobre excedentes depois da nomeação das vagas imediatas”, disse.

O processo de nomeação depende de solicitação dos órgãos federais. De acordo com a ministra, ministérios e entidades têm prazo até 23 de março para encaminhar pedidos de autorização.

Cadastro reserva

Atualmente, segundo a titular da pasta, há um contingente elevado de candidatos em cadastro reserva, somando concursos anteriores e recentes seleções. “Tem quase 20 mil pessoas em cadastro reserva”, comentou.

“A partir disso, a gente compila tudo e manda para a Secretaria de Orçamento Federal para avaliação em conformidade com o orçamento”, explicou.

Sobre a realização de uma nova edição do concurso unificado, a ministra afirmou que não há previsão para este ano.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro