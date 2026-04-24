PMDF atualiza cronograma de concurso para oficiais; provas serão em junho

Raphaela Peixoto

Organizado pelo Cebraspe, o concurso oferece 49 vagas para o cargo de oficial. É exigido nível superior e idade máxima de 30 anos - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) publicou nesta sexta-feira (24), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o edital que retifica o cronograma do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). As mudanças redefinem datas importantes do certame, incluindo a aplicação das provas e o início do curso.

Inicialmente marcadas para o último domingo (19/4), as provas objetivas e discursivas foram adiadas e agora estão previstas para 14 de junho. Os locais de prova serão divulgados em 25 de maio. Os candidatos poderão consultar os gabaritos preliminares entre os dias 16 e 23 de junho. Já o resultado provisório das provas objetivas está previsto para 15 de julho.

O Teste de Aptidão Física (TAF) será realizado nos dias 29 e 30 de agosto. Os exames médicos terão envio de documentos entre 1º de outubro e 1º de novembro, com avaliações presenciais em 31 de outubro e 1º de novembro. A avaliação psicológica está marcada para 20 de dezembro.

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O resultado final do concurso será divulgado em 16 de março de 2027. A convocação para entrega de documentos ocorre entre os dias 22 e 26 do mesmo mês. O início do Curso de Formação de Oficiais está previsto para 29 de março de 2027.

O adiamento do cronograma ocorreu após determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que exigiu a comprovação do requisito de idade máxima já no momento da inscrição. Com isso, a PMDF também estabeleceu o dia 8 de maio para divulgação da retificação do resultado provisório da análise documental. O prazo para recursos será de 11 a 15 de maio.

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Organizado pelo Cebraspe, o concurso oferece 49 vagas para o cargo de oficial. É exigido nível superior e idade máxima de 30 anos.A remuneração inicial é de R$ 6.802,03 para cadete do 1º ano. Após a formação, o salário passa a R$ 14.359,70 como aspirante a oficial, podendo chegar a R$ 18.014,79 no posto de 2º tenente.