Secretaria de Saúde do DF abre seleção com salário de R$ 4,1 mil

Raphaela Peixoto

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Avalia - banca organizadora do processo seletivo, entre 23 de abril e 5 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 26,01 - (crédito: Sandro Araújo/ Agência Saúde DF)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) publicou, nesta quarta-feira (22/4), no Diário Oficial, o Edital nº 10/2026, que autoriza a realização de um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 300 profissionais. As vagas são destinadas às funções de Condutor de Veículo de Urgência e Emergência e Técnico de Apoio Operacional, conhecido como padioleiro.

A medida tem como objetivo reforçar a força de trabalho da rede pública de saúde e ampliar a capacidade de atendimento direto à população do DF. Além das vagas imediatas, o certame prevê a formação de cadastro reserva com outras 600 oportunidades.

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As vagas estão distribuídas de forma igual entre os cargos. Para condutor de veículo de urgência e emergência, são 150 postos com remuneração de R$ 4.134,01. Já para técnico de apoio operacional (padioleiro), também são 150 vagas, com salário de R$ 4.045,76. Em ambos os casos, a carga horária será de 40 horas semanais e o contrato terá duração de um ano, sem possibilidade de prorrogação.

Para concorrer ao cargo de condutor, é necessário ter ensino superior completo, idade mínima de 21 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias “D” ou “E” com registro de Atividade Remunerada (EAR), curso especializado para condução de veículos de emergência e, no mínimo, um ano de experiência na função. Já para a função de padioleiro, a exigência é ensino médio completo.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Avalia - banca organizadora do processo seletivo, entre 23 de abril e 5 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 26,01. Candidatos que têm direito à isenção — como doadores de sangue, beneficiários de programas sociais ou mesários da Justiça Eleitoral — poderão solicitar o benefício nos dias 23 e 24 de abril.

Diferentemente de concursos tradicionais, o processo seletivo não contará com provas objetivas. A classificação será realizada por meio de análise curricular, considerando a formação acadêmica e a experiência profissional comprovada dos candidatos.

De acordo com o cronograma, o resultado preliminar está previsto para o dia 28 de maio. A homologação final deve ocorrer em 8 de junho, mesma data em que está prevista a primeira convocação dos aprovados.