PF é autorizada a nomear mil aprovados além das vagas iniciais

Raphaela Peixoto

A efetivação das nomeações, no entanto, depende da existência de vagas e da adequação orçamentária e financeira, conforme as regras da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - (crédito: Polícia Federal )

O governo federal autorizou a nomeação de mil candidatos aprovados para a Polícia Federal, em medida que busca reforçar o combate ao crime organizado e fortalecer a segurança pública no país. A decisão foi formalizada no Decreto nº 12.943/2026, publicado em edição extra do Diário Oficial da União na quarta-feira (22/4), e assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A autorização contempla candidatos aprovados nconcurso público e permite convocações além do número de vagas originalmente previsto em edital. Na prática, a iniciativa acelera a recomposição do efetivo da corporação e amplia o aproveitamento do certame, considerado estratégico para o reforço da segurança pública.

As nomeações estão distribuídas entre os cargos da carreira policial federal, com maior número de vagas para agentes. Também serão convocados escrivães, delegados, peritos criminais e papiloscopistas, fortalecendo diferentes áreas de atuação da instituição.

Segundo o governo, a possibilidade de convocar aprovados além das vagas iniciais está prevista na legislação e é utilizada para dar mais eficiência à administração pública. A medida reduz prazos, otimiza recursos e permite resposta mais rápida às demandas por reforço institucional.

A efetivação das nomeações, no entanto, depende da existência de vagas e da adequação orçamentária e financeira, conforme as regras da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Caberá à Direção-Geral da Polícia Federal verificar o cumprimento dessas condições.

Reforço pode chegar a 2 mil policiais

Com a nova autorização, o número total de nomeações pode alcançar até 2 mil policiais federais, considerando a ampliação das vagas inicialmente previstas. Atualmente, parte dos aprovados já participa de cursos de formação na Academia Nacional de Polícia, incluindo mais de 600 candidatos ao cargo de agente.

A previsão é que, ainda em 2026, até 1.370 novos servidores sejam convocados, somando os aprovados dentro das vagas originais e os autorizados pelo decreto.

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Além disso, o governo federal sinalizou compromisso de preencher todas as vagas em aberto na carreira policial até o segundo semestre de 2026. Esse contingente deverá compor uma nova turma de formação prevista para 2027. Caso a meta seja cumprida, será a primeira vez que todos os cargos policiais da Polícia Federal estarão plenamente ocupados.