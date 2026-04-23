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PF é autorizada a nomear mil aprovados além das vagas iniciais

Nomeações estão distribuídas entre os cargos da carreira policial federal, com maior número de vagas para agentes. Também serão convocados escrivães, delegados, peritos criminais e papiloscopistas

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Raphaela Peixoto
postado em 23/04/2026 10:21
A efetivação das nomeações, no entanto, depende da existência de vagas e da adequação orçamentária e financeira, conforme as regras da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - (crédito: Polícia Federal )
A efetivação das nomeações, no entanto, depende da existência de vagas e da adequação orçamentária e financeira, conforme as regras da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - (crédito: Polícia Federal )

O governo federal autorizou a nomeação de mil candidatos aprovados para a Polícia Federal, em medida que busca reforçar o combate ao crime organizado e fortalecer a segurança pública no país. A decisão foi formalizada no Decreto nº 12.943/2026, publicado em edição extra do Diário Oficial da União na quarta-feira (22/4), e assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A autorização contempla candidatos aprovados nconcurso público e permite convocações além do número de vagas originalmente previsto em edital. Na prática, a iniciativa acelera a recomposição do efetivo da corporação e amplia o aproveitamento do certame, considerado estratégico para o reforço da segurança pública.

As nomeações estão distribuídas entre os cargos da carreira policial federal, com maior número de vagas para agentes. Também serão convocados escrivães, delegados, peritos criminais e papiloscopistas, fortalecendo diferentes áreas de atuação da instituição.

Segundo o governo, a possibilidade de convocar aprovados além das vagas iniciais está prevista na legislação e é utilizada para dar mais eficiência à administração pública. A medida reduz prazos, otimiza recursos e permite resposta mais rápida às demandas por reforço institucional.

A efetivação das nomeações, no entanto, depende da existência de vagas e da adequação orçamentária e financeira, conforme as regras da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Caberá à Direção-Geral da Polícia Federal verificar o cumprimento dessas condições.

Reforço pode chegar a 2 mil policiais

Com a nova autorização, o número total de nomeações pode alcançar até 2 mil policiais federais, considerando a ampliação das vagas inicialmente previstas. Atualmente, parte dos aprovados já participa de cursos de formação na Academia Nacional de Polícia, incluindo mais de 600 candidatos ao cargo de agente.

A previsão é que, ainda em 2026, até 1.370 novos servidores sejam convocados, somando os aprovados dentro das vagas originais e os autorizados pelo decreto.

Além disso, o governo federal sinalizou compromisso de preencher todas as vagas em aberto na carreira policial até o segundo semestre de 2026. Esse contingente deverá compor uma nova turma de formação prevista para 2027. Caso a meta seja cumprida, será a primeira vez que todos os cargos policiais da Polícia Federal estarão plenamente ocupados.

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