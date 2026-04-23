Mais de 31 mil fazem prova da Câmara, saiba o que pode ou não levar

Raphaela Peixoto

Para ter acesso à sala, o candidato deve apresentar documento de identidade original, comprovante de inscrição. A caneta tem que ser esferográfica e de tinta preta fabricada em material transparente - (crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias)

O concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de técnico legislativo, na função de policial legislativo federal, mobiliza milhares de candidatos neste domingo (26/4). Ao todo, 31.829 inscritos participam das provas objetiva e discursiva. O certame oferta 40 vagas imediatas, além de 40 oportunidades em cadastro de reserva.

A aplicação será dividida em dois turnos, seguindo o horário oficial de Brasília. Pela manhã, os portões abrem às 7h e fecham às 8h, com início da prova objetiva às 8h30 e duração de cinco horas. No período da tarde, os candidatos retornam para a prova discursiva: os portões abrem às 14h30, fecham às 15h30 e o exame começa às 16h, com duração de três horas. A organização reforça que o local de prova deve ser consultado previamente no site da banca, sendo obrigatório comparecer ao endereço indicado.

Para ter acesso à sala, o candidato deve apresentar documento de identidade original e comprovante de inscrição. A caneta tem que ser esferográfica e de tinta preta fabricada em material transparente. A ausência de qualquer um desses itens impede a participação no certame.

O edital também estabelece uma lista extensa de objetos proibidos, cujo porte pode levar à eliminação imediata. Estão entre eles celulares, relógios de qualquer tipo, fones de ouvido, calculadoras e outros dispositivos eletrônicos, além de acessórios como óculos escuros, bonés e chapéus. Materiais de escrita não autorizados, como lápis, lapiseira, borracha e marca-texto, também são vetados, assim como recipientes não transparentes para alimentos e bebidas e objetos com componentes eletrônicos, como chaves com alarme.

A banca organizadora orienta que os candidatos levem apenas o estritamente necessário, já que não se responsabiliza pela guarda de pertences. Durante a aplicação, qualquer tentativa de comunicação entre candidatos ou descumprimento das orientações dos fiscais pode resultar na exclusão do processo seletivo.

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O resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da etapa documental estão previstos para o dia 22 de maio de 2026, com publicação no Diário Oficial da União. Em um cenário de forte disputa, especialistas apontam que o cumprimento rigoroso das regras pode ser determinante para a permanência do candidato na seleção.