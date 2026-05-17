Confira lista com 72 concursos abertos e 12.224 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 72 concursos e 12.224 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há quatro concursos abertos com 265 vagas. Entre os nacionais, há sete certames abertos para 1.393 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há 10 seleções abertas com 218 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 10 concursos com 102 postos vagos. Há ainda 10 seleções de concursos estaduais com 792 vagas. Já para os municipais, há 23 concursos e 9.307 vagas. Nas universidades federais, são cinco processos seletivos e 119 oportunidades. Nos institutos federais há três certames abertos com 28 vagas.





DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF)

Inscrições até 19 de maio pelo site https://processoseletivo.igesdf.org.br/. Concurso com vaga para o cargo de farmacêutico hospitalar (cr). Salário: R$ 6.192,94. Taxa: Não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 20 de maio pelo site https://bit.ly/4dtpCjG. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto de administração. Salário: R$4.478,03 a R$ 8.340,33 . Taxa: Não informada.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF)

Inscrições até 25 de maio pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_26_delegado. Concurso com 150 vagas para o cargo de delegado de polícia (150). Salário: R$ 26.690,15. Taxa: R$ 310.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES/DF)

Inscrições do dia 18 maio a 23 maio pelo site: https://www.avalia.org.br/. Concurso com 114 vagas para o cargo de médico de família e comunidade (114). Salário: R$ 21.363,26. Sem taxa.



NACIONAIS

ESCOLAS DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA MARINHA MERCANTE (EFOMM)

Inscrições de 21 de maio a 2 junho pelo site www.marinha.mil.br/ciaga/. Concurso com 368 vagas para a função de aluno do curso de formação de oficiais da marinha mercante. Salário: R$ 1.719,26 após formação. Taxa: R$ 110.

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME)

Inscrições abertas de 27 maio a 8 de julho pelo site www.ime.eb.mil.br/. Concurso com 70 vagas para a ativa e 30 vagas para a reserva para os cargos de: aluno do curso de formação e graduação de oficiais da ativa do quadro de engenheiros militares (70); aluno do curso de formação e graduação de oficiais da reserva do quadro de engenheiros militares (30). soldo inicial de R$ 1.457. Taxa: R$ 140

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME)

Inscrições abertas de 27 maio a 8 de julho pelo site www.ime.eb.mil.br/. Concurso com 30 vagas para os cargos de: engenheiro cartógrafo(2); engenheiro de computação(4); engenheiro de comunicações(3); engenheiro eletrônico(2); engenheiro eletricista(3); engenheiro de fortificação e construção - engenharia civil(7); engenheiro de materiais(1); engenheiro mecânico(4); engenheiro químico(1); engenheiro de produção(1); engenheiro aeronáutico(1); engenheiro nuclear(1);. soldo inicial de R$ 1.457. Taxa: R$ 140

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO (ESPCEX)

Inscrições até 29 de maio pelo site https://www.espcex.eb.mil.br/. Concurso com 440 vagas para cargo de cadete, sendo 400 vagas para homens e 40 para mulheres . Salário não informado.Taxa: R$ 100.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV BRASIL)

Inscrições até 28 de maio pelo site https://conhecimento.fgv.br/navbrasil26. Concurso com 130 vagas para o cargo de assistente social (1 ac, 1 n); técnico em infraestrutura e manutenção eletrotécnica (1); técnico em infraestrutura e manutenção eletrônica (1); técnico em infraestrutura e manutenção mecânica (1); técnico em infraestrutura e manutenção edificações (1); profissional técnico de navegação aérea — operador de torre de controle (32 ac, 13 n, 2 vagas i, 1 q, 3 pcd); advogado (3 ac, 1 n, 1 pcd); analista de comunicação social e mkt (1); analista de gestão (22 ac, 9 n, 1 i, 1 q, 2 pcd); contador (1 ac, 1 n); pedagogo (1); psicólogo (1); analista de tecnologia (4 ac, 2 n, 1 pcd); engenheiro civil (2 ac, 1 n, 1 pcd); engenheiro de telecomunicações (1); engenheiro de software (1); engenheiro mecânico (1); engenheiro eletrônico (1); engenheiro eletricista (1 ac, 1 n); meteorologista (6 ac, 3 n, 1 vaga pcd). Salário: R$ 4.632,10 a R$ 10.868,68. Taxa: 310.

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 12 de junho pelo site www.esfcex.eb.mil.br. Concurso com 180 vagas para os cargos administração(4): ciências contábeis (3) comunicação social — jornalismo (1) direito (3); economia (2); enfermagem (12); estatística (1); informática (3); psicologia (1); pedagogia (1); veterinária(1); magistério biologia (2); magistério geografia (3); magistério história (2); magistério inglês (3); magistério matemática (4); magistério português (4); magistério química (4); magistério física (2); magistério italiano (1);padre católico apostólico romano (2);anestesiologia (5); cancerologia/oncologia (2 — nacionais e regionais: fortaleza, belém, juiz de fora, recife, campo grande, porto alegre); cardiologia (2 — nacionais e regionais: porto alegre, campo grande); cardiologia intervencionista (hemodinâmica) (nacional: rio de janeiro, porto alegre); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia geral (6); cirurgia de mão (1); cirurgia vascular (2); clínica médica (2); endocrinologia (2); endoscopia digestiva (2 — nacionais e regionais: recife, porto alegre);geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (4); hematologia e hemoterapia (2 — nacionais e regionais: juiz de fora, belém); infectologia (2); mastologia (3); medicina da família — saúde da família (10); medicina intensiva (2 — nacionais e regionais: juiz de fora, natal, rio de janeiro, curitiba, porto alegre, belém); medicina intensiva pediátrica (1); nefrologia (2); neurologia (4); neurocirurgia (nacional e regionais: rio de janeiro, são paulo) neonatologia (nacional: rio de janeiro) oftalmologia (4) ortopedia/traumatologia (4 — nacional, e em cirurgias de joelho/ombro nas regiões informadas no edital); otorrinolaringologia (3); patologia (1); pediatria (4); pneumologia (2); proctologia (nacionais e regionais: são paulo, campo grande) ;psiquiatria (2 — nacionais e regionais: juiz de fora, recife, são paulo, rio de janeiro); radiologia (3 — nacionais e regionais: salvador, porto alegre, são paulo, recife); reumatologia (1) sem especialidade (22); urologia (3);farmácia (4); farmácia oncológica (4); cirurgia e traumatologia buco—maxilo—facial (3); implantodontia (1); dentística restauradora(1) e odontologia hospitalar (3);. salário:não informado. Taxa: R$ 150.

FORÇA AÉREA BRASILEIRA — ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (EPCAR)

Inscrições até 23 de junho pelo site https://www.fab.mil.br/. Concurso com 150 vagas para a área de aluno do curso preparatório de cadetes do ar. Salário: R$ 7.490 após formação. Taxa: R$ 100.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE MOIPORÁ - GO

Inscrições até 4 de junho pelo site https://inepbrasil.selecao.net.br/. Concurso com 38 vagas para a os cargos de agente administrativo (3); agrônomo (1); assistente social (2); auxiliar de controle interno (1); auxiliar de recursos humanos (1); eletricista predial (1); fiscal ambiental (1); fiscal de postura (1); médico veterinário (1); merendeiro(a) (2); nutricionista (1); professor de educação física (1); professor pii - pedagogia (3); enfermeiro padrão (1); auxiliar de serviços gerais (4, 1 pcd); auxiliar de serviços odontológicos (1); gari (2); motorista (3); operador de máquinas (2); psicóloga(o) (1); técnico(a) de enfermagem (1); técnico em radiologia (1); vigilante (2). Salário: R$ 7.490 após formação. Taxa: R$ 100.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (MPGO)

Inscrições até 10 de junho pelo site https://www.institutoaocp.org.br/. Concurso com 2 vagas para os cargos de analista em educação (1 + cr); analista em engenharia ambiental e sanitária (1 + cr). Salário: R$ 11.892,79 . Taxa: R$ 135.

CÂMARA DE MARA ROSA — GO

Inscrições até 7 de junho pelo site https://www.ganzaroliassessoria.com.br/. Concurso com 10 vagas para os cargos de analista legislativo - administrativo (1); assistente técnico legislativo - agente de limpeza (2); assistente técnico legislativo - atendente de recepção e cerimonial (1); assistente técnico legislativo - auxiliar de serviços gerais (2); assistente técnico legislativo - motorista (1); analista legislativo - contábil (1); analista legislativo - jurídico (1); analista legislativo - revisor de texto (1). Salário: R$ 1.518 a R$ 3.000. Taxa: R$ 100 para cargos de nível médio e de R$ 150 para cargos de nível superior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELO — GO

Inscrições até 21 de maio presencial no Departamento de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura Municipal de São Luís de Montes Belos, localizada na Rua Rio da Prata, nº 662, Centro. Concurso com 31 vagas para os cargos de instrutor de futebol de campo (6); intrutor de futsal (2); monitor de futsal (1); instrutor de futevôlei (2 ); instrutor de tênis de campo (1); instrutor de basquete (1); monitor de basquete (1); instrutor de lutas (3); instrutor de capoeira (2); instrutor de natação (1); instrutor de xadrez (1); instrutor de jump (1); instrutor de step (1); instrutor de dança (1); instrutor de ritmos (1); instrutor de aeróbica (1); instrutor de zumba (2); instrutor de skate (1); instrutor de beach tênis (2). Salário: R$ 2.218,91 a R$ 3.328,36. Taxa: Não informada.

PREFEITURA DE MINAÇU — GO

Inscrições até 24 de junho pelo site https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2026/concurso—prefeitura—minacu/. Concurso com 90 vagas para os cargos de fiscal de serviços urbanos; fiscal de tributos; fiscal de vigilância sanitária; médico anestesista; médico cardiologista; médico clínico geral; médico dermatologista; médico endocrinologista; médico ortopedista/traumatologista; médico pediatra; médico psiquiatra; procurador; professor – biologia – zona rural; professor – biologia – zona urbana; professor – educação física – zona rural; professor – educação física – zona urbana; professor – geografia – zona rural; professor – geografia – zona urbana; professor – história – zona rural; professor – história – zona urbana; professor – letras – português/inglês – zona rural; professor – letras – português/inglês – zona urbana; professor – matemática – zona rural; professor – matemática – zona urbana; professor – pedagogia – zona rural e professor – pedagogia – zona urbana. Salário: R$ 4.050 a R$ 21.783,92. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE CÂMARA DE SENADOR CANEDO — GO

Inscrições até 29 de maio pelo site https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 25 vagas para os cargos de assistente administrativo (2); cerimonialista (1); cinegrafista (1); fotógrafo (1); garçom (1); técnico em sonoplastia (1); operador de audiovisual (1); técnico de manutenção e conservação predial (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico de telecomunicações e estruturas de rede (1); técnico de informática (1); analista legislativo (1); jornalista (1); revisor de texto (1); arquivista (1); designer gráfico (2); tecnólogo da informação (ti) (2); analista de mídias institucionais (2); intérprete de libras (1); procurador jurídico (1); analista legislativo técnico jurídico (1). Salário: R$ 4.425,53 a R$ 11.903,79. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE MAMBAÍ — GO

Inscrições até 24 de maio pelo site https://portal.jpad.com.br/. Concurso com 11 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (11). Salário:R$ 3.242. Taxa: R$ 150.

CÂMARA DE CAMAPUÃ — MS

Inscrições deverão ser feitas presencialmente na Sede Administrativa do SAAE, localizada na Rua Minas Gerais, nº 855, Bairro Centro, em São Gabriel do Oeste, nos dias 18 e 19 de maio de 2026, no horário das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. Concurso com vagas para o cargo de encanador. Salário: R$ 2.162,85. Taxa: Não informada.

SAAE DE SÃO GABRIEL DO OESTE — MS



Inscrições até 24 de maio pelo site https://portal.jpad.com.br/. Concurso com 11 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (11). Salário:R$ 3.242. Taxa: R$ 150.

CÂMARA DE COLÍDER — MT



Inscrições até 12 de Junho pelo site https://portal.capconcursospublicos.com.br/. Concurso com vagas para os cargos de advogado público (1);auxiliar de copa e limpeza;recepcionista; telefonista; agente administrativo; auxiliar administrativo de pessoal; assistente técnico administrativo; assistente técnico legislativo; técnico arquivista. Salário:R$ 3.242. Taxa: R$ 150.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 23ª REGIÃO DE RONDÔNIA (CRESS/RO)

Inscrições até 24 de junho pelo site https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 3 vagas para os cargos de agente fiscal (1 + cr); técnico administrativo-financeiro (1 + cr); agente administrativo (1 + cr). Salário: R$ 4.798,75 Taxa R$ 71





CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS (CRA-MG)

Inscrições até 16 de junho pelo site https://www.fumarc.com.br/. Concurso com 9 vagas para os cargos de administrador (1); advogado (cr); analista de desenvolvimento de sistemas (1); tecnólogo de infraestrutura de ti (1); jornalista (cr); técnico em administração (4); técnico em informática (1); tecnólogo em gestão financeira (cr); tecnólogo em gestão de recursos humanos (1); tecnólogo em mídias sociais digitais (cr). Salário: R$ 3.108,34 a R$ 5.015,57. Taxa R$ 70 para nível técnico, R$ 90 para nível tecnólogo e R$ 125.



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA (CONTER)

Inscrições até 22 de junho pelo site www.ibade.org.br. Concurso com 7 vagas para os cargos de assistente operacional e administrativo geral (1 ac, 1 pn); assistente operacional técnico em contabilidade, contábil e financeiro; analista técnico advogado (1); analista técnico gestão de pessoas; analista técnico supervisão de fiscalização (1); analista técnico comunicação (1); analista técnico contador, contabilidade e financeiro (1); analista técnico contador e controle interno (1). Salário: R$ 4.646,08 a R$ 7.520,56. Taxa R$ 60 para nível médio e técnico e de R$ 65 para nível superior.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS (COREN-AM)

Inscrições até 9 de junho pelo site www.ibade.org.br. Concurso com 9 vagas para os cargos de administrador (1 vaga); analista de sistemas (1 vaga); contador (1 vaga); enfermeiro fiscal (6 vagas). Salário: R$ 4.798,75 Taxa R$ 71



CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESPÍRITO SANTO (CRT — ES)

Inscrições até 8 de junho pelo site www.quadrix.org.br. Concurso com 9 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (1 vaga ac + cr); agente de fiscalização (1 vaga ac, 1 vaga pn + cr); técnico de serviços operacionais (1 vaga ac + cr); analista administrativo (cr); analista contábil (cr). Salário: R$ 2.256,22 a R$ 4.956,54. Taxa R$ 65 (nível médio), R$ 68 (nível técnico) e R$ 70 (nível superior)

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO (CAU/SP)

Inscrições até 3 de junho pelo site https://www.vunesp.com.br. Concurso com 36 vagas para os cargos de assistente técnico — administrativo — são paulo (10 vagas); assistente técnico — administrativo regional — abc (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — bauru (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — campinas (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — mogi das cruzes (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — presidente prudente (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — ribeirão preto (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — santos (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — são josé do rio preto (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — são josé dos campos (1 vaga); assistente técnico — administrativo regional — sorocaba (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — abc (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — bauru (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — campinas (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — mogi das cruzes (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — presidente prudente (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — ribeirão preto (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — santos (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — são josé do rio preto (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — são josé dos campos (1 vaga); assistente técnico — apoio à fiscalização — são paulo (2 vagas); assistente técnico — apoio à fiscalização — sorocaba (1 vaga); analista técnico i — administrativo — são paulo (1 vaga); analista técnico i — gestão de pessoas — são paulo (1 vaga); analista técnico ii — jurídico — são paulo (2 vagas). Salário: R$5.296,98 a R$10.046,54. Taxa 67,90 (nível médio) e R$ 98,80 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 9ª REGIÃO (CRECI—BA),

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 15 vagas para os cargos de profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — alagoinhas (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — barreiras (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — feira de santana (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — ilhéus (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — itabuna (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — juazeiro (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — luís eduardo magalhães (1 vaga efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — porto seguro (1 vaga efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — salvador (10 vagas efetivas + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — santo antônio de jesus (cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — teixeira de freitas (1 vaga efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) — assistente administrativo — vitória da conquista (cr); profissional analista superior (pas) — agente fiscal — salvador (2 vagas efetivas + cr). salário: r$ 1.910,88 a r$ 3.522,36 taxa: R$ 60 (nível médio) e de R$ 65 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PIAUÍ (CORE — PI)

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 4 vagas para os cargos de assistente administrativo (1 vaga + cr); fiscal (1 vaga + cr); assistente jurídico (1 vaga + cr); contador (1 vaga + cr). Salário: R$ 3.947,08 a R$ 6.500. Taxa: R$ 75 (nível médio) e de R$ 90 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DE SÃO PAULO (CREFONO—2/SP)

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.quadrix.org.br. Concurso com 5 vagas para os cargos de agente fiscal (cr); analista de fiscalização (5 vagas imediatas + cr). Salário: R$ 3.283,07 a R$ 5.246,54. Taxa: R$ 65 (nível médio) e de R$ 68 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO (CREF—11/MS)

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.quadrix.org.br. Concurso com 5 vagas para os cargos de Assistente administrativo (3 vagas ac, 1 vaga pn); agente de fiscalização (cr); analista contábil (cr); analista de suporte em tecnologia da informação (cr); procurador jurídico (1 vaga). Salário: R$ 3.104,32 a R$ 6.474,71. Taxa: R$ 65 (nível médio) e de R$ 75 (nível superior).

LOCAIS — ESTADUAIS

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS — MOBI-RIO

Inscrições até 25 de maio pelo site https://mobi-rio.rio.br/processoseletivomobirio/. Concurso com 190 vagas para o cargo de motorista padrão (190, sendo 10 para pcd). Salário: R$ 3.420,16. Taxa: Não informada.



SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (SEFAZ/CE)

Inscrições até 1º de junho pelo site https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 100 vagas para os cargos de auditor-fiscal da fazenda estadual 1ª classe - gestão fazendária (60 ac, 4 pcd, 16 ppp + cr); auditor-fiscal da fazenda estadual 1ª classe - tecnologia da informação (15 ac, 1 pcd, 4 ppp + cr). Salário: R$ 16.136,64. Taxa: R$ 230.

Inscrições até 12 de junho pelo site https://www.fundatec.org.br/. Concurso com 213 vagas para os cargos de analista da polícia penal - administração (1); analista da polícia penal - arquitetura (2); analista da polícia penal - ciência da computação (3); analista da polícia penal - ciências contábeis (1); analista da polícia penal - ciências sociais (1); analista da polícia penal - direito (25); analista da polícia penal - educação física (1); analista da polícia penal - enfermagem (1); analista da polícia penal - engenharia agronômica (1); analista da polícia penal - engenharia ambiental (1); analista da polícia penal - engenharia civil (6); analista da polícia penal - engenharia elétrica (5); analista da polícia penal - estatística (1); analista da polícia penal - farmácia (1); analista da polícia penal - fisioterapia (1); analista da polícia penal - nutrição (5); analista da polícia penal - odontologia (1); analista da polícia penal - pedagogia (1); analista da polícia penal - psicologia (35); analista da polícia penal - serviço social (25); analista da polícia penal - sistemas de informação e tecnologia (1); analista da polícia penal - tecnologia em segurança pública (1); analista da polícia penal - terapia ocupacional (1); policial penal (84); técnico administrativo da polícia penal (8). Salário: 5.159,25 a R$ 9.745,26. Taxa: R$ 124,02 para nível médio e de R$ 282,79 para nível superior.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA (CIOP) — SP

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.consesp.com.br/. Concurso com 111 vagas para os cargos de assistente jurídico (cr); agente de apoio educacional seduc (1); cuidador em saúde volante diurno e noturno rt (cr); enfermeiro caps (cr); porteiro - volante diurno e noturno (cr); serviços gerais volante diurno e noturno upa (cr); agente de apoio educacional (1); auxiliar de enfermagem (cr); técnico de enfermagem (cr); recepcionista caps (cr); serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (saica) - presidente prudente; auxiliar de cuidador(a) social (4); cuidador(a) social (4); cozinheiro(a) (2); motorista (1); serviços gerais (2); cozinheira (2); cuidador em saúde - volante diurno e noturno (cr); serviços gerais (2); técnico de enfermagem (cr); professor de atendimento educacional especializado 30h (8); professor de atendimento educacional especializado - 35h (20, sendo 19 de ampla concorrência e 1 pcd); professor de atendimento educacional especializado - 40h (2); cuidador em saúde - volante diurno e noturno (cr); técnico de enfermagem (1); auxiliar de enfermagem unidade prisional (cr); cuidador em saúde volante diurno e noturno (cr); técnico de enfermagem (1); motorista de transporte escolar (1); agente de conservação e infraestrutura urbana (cr); motorista (8); recepcionista da unidade básica de saúde (ubs/esf) (10, sendo 9 de ampla concorrência e 1 pcd); serviços gerais (10, sendo 9 de ampla concorrência e 1 pcd); tratorista (1); agente de apoio educacional (30, sendo 28 de ampla concorrência e 2 pcd); técnico administrativo rh (cr). Salário: R$ 1.621 e R$ 5.130,63. Taxa: R$ 50 para ensino fundamental, R$ 60 para ensino médio/técnico e R$ 80 para ensino superior.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - ARSAL

Inscrições até 15 de junho pelo site https://arsal.al.gov.br/. Concurso com 16 vagas para o cargo de analista de regulação. Salário: R$ 5.767,15. Taxa: R$ 150.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ (TJ-CE)

Inscrições até 25 de maio pelo site https://mobi-rio.rio.br/processoseletivomobirio/. Concurso com 22 vagas para os cargos de (2); analista judiciário – contabilidade (2); analista judiciário –– assistente social (2); analista judiciário –– psicologia; analista judiciário — engenharia civil (2); analista judiciário —- ti (infraestrutura) (2); analista judiciário – ti (sistemas) (2); técnico judiciário –– área judiciária (12). Salário: R$ 5.381,36 a R$ 8.829,24. Taxa: R$ 100 a R$ 130.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - FAPEAL

Inscrições até 19 de junho pelo site https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 26 vagas para o cargo de gestor especializado em ciência e tecnologia. Salário: R$ 5.767,15. Taxa: R$ 150.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS (DETRAN/AL)

Inscrições até 9 de junho pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/detran_al_26. Concurso com 50 vagas para os cargos de analista de trânsito — especialidade — administração (1); analista de trânsito — especialidade — análise de sistemas (10); analista de trânsito — especialidade — contabilidade (1); analista de trânsito — especialidade — direito (1); analista de trânsito — especialidade — engenharia civil (2); analista de trânsito — especialidade — estatística (1); analista de trânsito — especialidade — pedagogia (1); assistente de trânsito — especialidade — qualquer formação superior (33). Salário: R$ 5.454,54 a R$ 7.800. Taxa: R$ 150.



CÂMARA DE PRESIDENTE PRUDENTE — SP

Inscrições até 21 de maio pelo site https://www.concursosfcc.com.br/. Concurso com 4 vagas e cadastro reserva para os cargos de assistente legislativo de contabilidade (1); técnico legislativo (2); controlador interno (1). Salário: R$ 2.300 a R$ 4.000. Taxa: R$ 60 (nível médio) a R$ 62 (nível superior).



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (MP — ES)

Inscrições até 11 de junho pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpes26. Concurso com 60 vagas para os cargos degente de apoio; administrativo (20); agente técnico; administrador (2); agente técnico; antropólogo (1); agente técnico; arquiteto (1); agente técnico; assistente social (1); agente técnico; atuário (1); agente técnico; biólogo (1); agente técnico; contador (1); agente técnico; desenvolvedor (1); agente técnico; devops (1); agente técnico; economista (1); agente técnico; enfermeiro (1); agente técnico; engenheiro agrônomo (1); agente técnico; engenheiro ambiental (1); agente técnico; engenheiro civil (1); agente técnico; engenheiro de produção (1); agente técnico; engenheiro de segurança do trabalho (1); agente técnico; engenheiro mecânico (1); agente técnico; estatístico (1); agente técnico; fisioterapeuta (1); agente técnico; governança em ti (1); agente técnico; historiador (1); agente técnico; inovação (1); agente técnico; médico-veterinário (1); agente técnico; nutricionista (1); agente técnico; operador de infraestrutura (1); agente técnico; operador de redes e telecomunicações (1); agente técnico; pedagogo (1); agente técnico; psicólogo (1); agente técnico; qualidade e testes de software (1); agente técnico; suporte ao usuário (1); agente especializado; analista de experiência do usuário; ux (1); agente especializado; analista de infraestrutura (1); agente especializado; analista de segurança da informação (1); agente especializado; analista de sistemas (1); agente especializado; cientista de dados e inteligência de negócios (1); agente especializado; engenheiro de dados (1); agente especializado; médico (1); agente especializado; médico do trabalho (1); agente especializado; médico psiquiatra (1). Salário: R$ 2.300 a R$ 4.000. Taxa: R$ 60 a R$ 62. Salário: R$ 5.073,26 a R$ 10.453,81. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE — PB

Inscrições até 15 de junho pelo site https://www.idecan.org.br/. Concurso com 1.000 vagas para os cargos de administrador (4); agente administrativo (80 ac, 8 pcd); analista de planejamento e orçamento (2); assistente social (15 ac, 1 pcd); contador (2); economista (1); enfermeiro do trabalho (2); engenheiro de segurança do trabalho (2); fiscal de obras (2); fiscal de serviços urbanos (5); intérprete de libras (2); músico (10 ac, 1 pcd); psicólogo (3); técnico em agropecuária (3); técnico de educação e controle ambiental (2); técnico em turismo (2); técnico de segurança do trabalho (3); técnico de enfermagem do trabalho (3); zootecnista (2); professor de educação infantil (40h) (200 ac, 20 pcd); professor básico 2 - anos iniciais (30h) (200 ac, 20 pcd); professor básico 3 - língua portuguesa (20 ac, 2 pcd); professor básico 3 - matemática (20 ac, 2 pcd); professor básico 3 - história (5); professor básico 3 - geografia (5); professor básico 3 - ciências (5); professor básico 3 - inglês (6); professor básico 3 - filosofia (5); professor básico 3 - arte (5); professor básico 3 - educação física (10 ac, 1 pcd); supervisor educacional (25 ac, 2 pcd); psicólogo educacional (15 ac, 1 pcd); assistente social educacional (25 ac, 2 pcd); inspetor escolar (1); auditor fiscal da receita municipal (4); engenheiro civil projetista (6); engenheiro civil orçamentista (4); engenheiro civil analista de drenagem urbana (2); engenheiro eletricista - projetista (3); topógrafo / técnico em topografia (4); técnico em edificações - fiscalização de obras (6); assistente social em saúde (5); auditor em saúde (5); condutor de veículo de urgência (socorrista) (5); enfermeiro i (30 ac, 3 pcd); enfermeiro ii (20 ac, 2 pcd); enfermeiro ii obstetrícia (10 ac, 1 pcd); enfermeiro ii intensivista (10 ac, 1 pcd); enfermeiro ii neonatologista (10 ac, 1 pcd); farmacêutico (5); fonoaudiólogo (8); inspetor sanitário farmacêutico (2); inspetor sanitário dentista (cd) (2); inspetor sanitário enfermeiro (2); inspetor sanitário eng. de produção (1); inspetor sanitário eng. de alimentos (1); inspetor sanitário médico veterinário (1); inspetor sanitário arquiteto (1); médico (demais especialidades psf/upa) (20 ac, 2 pcd); nutricionista (2); psicólogo clínico (1); psicólogo clínico infantil (3); técnico de enfermagem (50 ac, 5 pcd); técnico em radiologia (5); terapeuta ocupacional (5). Salário: R$ 1.621 a R$ 8.816,66. Taxa: R$ 110,00 para cargos de nível médio e técnico e R$ 150,00 para cargos de nível superior.

PREFEITURA DE MORADA NOVA — CE

Inscrições até 18 de maio pelo site https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 190 vagas para os cargos de professor de educação infantil (25); professor fundamental i (53); professor de português; professor de matemática; professor de empreendedorismo; professor de ciências; professor de educação ambiental; professor de geografia; professor de história; professor de filosofia; professor de ciências da computação (5); professor de artes (5); professor de música; professor socioemocional; psicólogo (2); assistente social (1); intérprete de libras (2); merendeira (21); auxiliar de serviços gerais (65); fiscal ambiental (1); analista ambiental (1); terapeuta ocupacional (2); fonoaudiólogo (2); técnico em saúde bucal (3); psicopedagogo (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.692,90. Taxa: R$ 100 para nível médio e de R$ 140 para nível superior.

PREFEITURA DE IPU — CE

Inscrições até 18 de maio pelo site https://www.idib.org.br/. Concurso com 183 vaga para os cargos de fiscal de tributos (2); músico (2); professor de educação infantil (23); professor de educação física (3); professor de educação - inglês (3); professor do ensino fundamental das séries iniciais (22); professor de português (15); professor de matemática (22); professor de artes (3); professor de ciências (3); professor de história (3); professor de geografia (3); assistente social (2); psicopedagogo(a) (2); psicólogo(a) (2); terapeuta ocupacional (2); nutricionista (2); recepcionista (2); cozinheiro(a) (1); merendeira (2); agente de vigilância pública (2); técnico eletricista (1); auxiliar de serviços gerais (2); agente administrativo (2); porteiro (2); motoristas das categorias b, c e d (2); monitor de transporte escolar (2); engenheiro elétrico (1); engenheiro civil (1); fiscal de obras e posturas (1); médico(a) ultrassonografista (1); médico(a) pediatra (1); médico(a) ortopedista (1); médico(a) ginecologista (1); médico(a) neuropediatra (1); cirurgião(a) dentista (2); enfermeiro(a) (2); auxiliar de enfermagem (2); fonoaudiólogo(a) (2); fiscal sanitário (2); auxiliar de farmácia (2); orientador social (2); guarda civil municipal (2); agente comunitário de saúde (25); agente de combate às endemias (2). Salário: R$ 1.518 a R$ 9.467. Taxa: R$ 80 (nível Fundamental), R$ 120 (nível Médio) e R$ 150 (nível Superior).

PREFEITURA DE PORTO CALVO — AL

Inscrições até 25 de junho pelo site https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/105/. Concurso com 189 vagas para os cargos de professor da educação infantil ao 5º ano (35); professor do 6º ao 9º ano de ciências (2); professor do 6º ao 9º ano de educação física (2); professor do 6º ao 9º ano de geografia (2); professor do 6º ao 9º ano de história (2); professor do 6º ao 9º ano de língua inglesa (2); professor do 6º ao 9º ano de língua portuguesa (3); professor do 6º ao 9º ano de matemática (3); assistente social (1); auditor de tributos (2); contador (1); enfermeiro (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro florestal (1); farmacêutico (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de tributos (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (2); médico (3); médico perito clínico geral (1); nutricionista da secretaria de educação (1); nutricionista da secretaria de saúde (1); odontólogo (2); profissional de educação física (1); psicólogo da secretaria de saúde (1); psicólogo educacional (1); agente administrativo (10); agente administrativo educacional (5); agente de combate às endemias (6); agente de trânsito (5); auxiliar em saúde bucal (3); condutor de ambulância (2); fiscal de vigilância sanitária (1); guarda civil municipal (25); motorista cnh b (1); motorista cnh d (5); agente comunitário de saúde abelardo prado área: 5 (2); agente comunitário de saúde antártica área: 6 (2); agente comunitário de saúde caxangá área: 10 (1); agente comunitário de saúde eraldo pedrosa área: 11 (2); agente comunitário de saúde joel francisco área: 4 (2); agente comunitário de saúde maciape área: 9 (1); agente comunitário de saúde mangazala área: 7 (2); agente comunitário de saúde maria da penha área: 3 (2); agente comunitário de saúde usina santa maria área: 8 (1); agente comunitário de saúde varadouro 1 área: 1 (3); agente comunitário de saúde varadouro 2 área: 2 (2); técnico de enfermagem (1); auxiliar de serviços gerais (10); coveiro (1); gari (5); merendeira (10). Salário: R$ 1.621 a R$ 8.000. Taxa: R$ 81,00 para nível fundamental, R$ 104,33 para nível médio e técnico, R$ 109,20 para Guarda Municipal e R$ 121,00 para nível superior.

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO — MG

Inscrições até 25 de maio pelo site https://www.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 120 vagas para os cargos de auxiliar de pedreiro, pintor, capina e limpeza pesada (15); auxiliar de serviços (7); auxiliar de serviços gerais (7); bombeiro (1); carpinteiro (2); eletricista (1); gari (3); motoqueiro (4); motorista de veículos de grande porte (15); motorista de veículos de pequeno porte (8); operador de máquinas (1); operador de máquinas leves (1); pedreiro (4); servente escolar (3); auxiliar de serviços de esportes, cultura e turismo (1); auxiliar administrativo i (3); auxiliar de farmácia (1); secretário escolar (1); técnico em enfermagem (6); técnico em patologia (1); técnico em radiologia (1); assistente social (3); dentista (1); enfermeiro (6); fiscal de vigilância sanitária (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico plantonista (1); médico psf (1); nutricionista (1); orientador educacional (1); professor (8); professor educação especial/inclusiva (3); professor educação física (1); professor letras (1); psicólogo (3). Salário: R$ 507,71 a R$ 4.624,54. Taxa: R$ 40 (fundamental), R$ 60 (médio/técnico) e R$ 80 (superior).

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO — MG

Inscrições até 12 de junho pelo site https://cotec-fadenor.selecao.net.br/. Concurso com 216 vagas para os cargos de agente administrativo - semaf (3); agente administrativo - semds sagrada família cras (1); agente administrativo - semds vila vicentina cras (1); agente administrativo - semds creas (1); agente administrativo - semds conselho tutelar (1); agente administrativo - semds iame (2); almoxarife / assistente técnico administrativo - semaf (2); assistente social / especialista em saúde - sems (1); assistente social / tns políticas sociais - semds cras (2); assistente social / tns políticas sociais - semds iame (1); assistente social da educação básica / tns - semed (1); auxiliar de mecânico / auxiliar de serviços gerais (1); auxiliar de secretaria / assistente técnico da educação - zona urbana (3); auxiliar de secretaria / assistente técnico da educação - zona rural (1); auxiliar de serviços da educação básica / aseb - zona rural (15); auxiliar de serviços da educação básica / aseb - zona urbana (10); auxiliar de serviços gerais / semds - cras vila vicentina (1); auxiliar de serviços gerais / sems - esf bom jardim (1); auxiliar de serviços gerais / sems - esf santana de minas (1); auxiliar de serviços gerais / sems - esf angical (1); auxiliar de serviços gerais / sems - esf mocambo (1); auxiliar de serviços gerais / sems - esf travessão (1); biomédico / especialista em saúde - sems (1); borracheiro / oficial de serviços públicos (1); cirurgião dentista / especialista em saúde - sems (2); condutor de veículo / motorista escolar (4); educador físico / especialista em saúde - sems (1); educador social / tns políticas sociais - semds cras (3); educador social / tns políticas sociais - semds iame (2); eletricista / oficial de serviços públicos predial (1); enfermeiro / especialista em saúde - sems - zona rural (6); enfermeiro / especialista em saúde - sems - zona urbana (4); enfermeiro / especialista em saúde - sems - caps (1); enfermeiro / especialista em saúde - sems - hospital municipal ginecologia/obstetrícia (4); enfermeiro / especialista em saúde - sems - lar dos idosos (1); enfermeiro / especialista em saúde - sems - auditoria (1); farmacêutico / especialista em saúde - atenção primária (1); farmacêutico / especialista em saúde - farmácia básica (1); farmacêutico / especialista em saúde - hospital geral (1); fiscal de tributos / agente fiscal - semaf (2); fisioterapeuta / especialista em saúde - sems (3); fonoaudiólogo / especialista em saúde - sems (2); mecânico / oficial de serviços públicos (1); médico veterinário / especialista em saúde - sems (1); monitor da educação básica - zona rural (2); monitor da educação básica - zona urbana (2); motorista / oficial de serviços públicos (diversas lotações) (15); nutricionista / técnico de nível superior - semed (1); nutricionista / especialista em saúde - sems (1); operador de máquinas pesadas / oficial de serviços públicos (1); pedagogo / especialista em saúde - sems (1); pedagogo / tns políticas sociais - semds iame (1); professor da educação básica - diversos segmentos (área urbana, rural, quilombolas) (48); professor de educação básica regente de aulas (ciências) (1); professor de educação básica regente de aulas (educação física) (1); professor de educação básica regente de aulas (ensino religioso) (1); professor de educação básica regente de aulas (geografia) (3); professor de educação básica regente de aulas (inglês) (1); professor de educação básica regente de aulas (matemática) (2); psicólogo / especialista em saúde - sems (1); psicólogo / tns políticas sociais - semds diversas lotações (8); psicólogo da educação básica / tns - semed (1); supervisor pedagógico / especialista da educação básica zona rural (2); supervisor pedagógico / especialista da educação básica zona urbana (2); técnico de enfermagem / assistência técnica em saúde (diversas áreas) (12); técnico de farmácia / assistente técnico em saúde - sems (7); técnico de informática / assistente técnico administrativo - semaf (1); técnico de laboratório / assistente técnico em saúde - hospital geral (1); técnico educacional / assistente em gestão - semed (1); técnico em higiene dental / assistente técnico em saúde - thd sems (1); técnico em imobilização ortopédica / assistente técnico em saúde - hospital geral (1); técnico em segurança do trabalho / assistente técnico administrativo (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 3.324,16. Taxa: R$ 65 a R$ 95.

PREFEITURA DE CONSELHEIRO PENA — MG

Inscrições até 8 de junho pelo site https://portal.imeso.com.br/. Concurso com 254 vagas para os cargos de advogado (1); analista contábil (2); arquiteto (1); assistente social (2); contador (1); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista ii (1); técnico de processamento de dados (1); terapeuta ocupacional (1); veterinário (1); professor da educação básica (74); supervisor escolar (1); agente administrativo (21); eletricista (1); fiscal ambiental (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal sanitário (1); fiscal tributário (1); mecânico de manutenção (1); motorista (cnh "b") (16); técnico de enfermagem (1); auxiliar de serviços gerais (37); operador de máquinas (3); agente de serviços urbanos (74); pedreiro (2); soldador (2). Salário: R$ 1.590,27 a R$ 7.210,35. Taxa: R$ 80 a R$ 100.

PREFEITURA DE CARANDAÍ — MG

Inscrições até 27 de maio pelo site https://www.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 130 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde - ubs campestre (3); agente comunitário de saúde - ubs crespo (4); agente comunitário de saúde - ubs estação centro (4); agente comunitário de saúde - ubs estação cohab (4); agente comunitário de saúde - ubs estação crespo (4); agente comunitário de saúde - ubs hermilo alves (3); agente comunitário de saúde - ubs pedra do sino (5); agente comunitário de saúde - ubs ponte chave (7); agente comunitário de saúde - ubs pontilhão (6); agente comunitário de saúde - ubs santa cecília (5); agente comunitário de saúde - ubs vale verde (4); agente comunitário de saúde - ubs vila real (4); agente de combate às endemias (11); orientador social cras (1); orientador social creas (1); profissional de apoio (39); analista previdenciário (carandaí-prev) (1); assistente social (20h) (1); farmacêutico (hospital sant'ana) (2); professor de apoio (15); professor de sala de recursos (5). Salário: R$ 1.998,23 a R$ 5.648,18. Taxa: R$ 70(nível fundamental), R$ 90 (nível médio) e R$ 110 (nível superior).

PREFEITURA DE ALTO RIO DOCE — MG

Inscrições até 20 de junho pelo site https://www.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 100 vagas para os cargos de auxiliar de serviços administrativos e gerais (2); auxiliar de serviços gerais (2); auxiliar de transporte escolar (4); motorista (d) (4); oficial de serviço público - eletricista (1); oficial de serviço público - pedreiro (3); operador de máquinas (4); operário (4); servente escolar (4); auxiliar administrativo (4); auxiliar em saúde bucal esf (2); digitador de programa de informações de saúde pública (1); fiscal de posturas (2); fiscal sanitário e de eventos (1); profissional de regulação (1); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (2); técnico de enfermagem esf (3); técnico em tecnologia da informação (2); advogado (2); assistente social esf (1); assistente técnico-administrativo (4); cirurgião-dentista esf (4); dentista (1); educador físico esf (1); enfermeiro esf (4); enfermeiro rt (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (1); gestor ambiental (1); médico clínico geral 12h (3); médico clínico geral 20h (1); médico de saúde da família esf (4); médico veterinário 40h (1); nutricionista - saúde (1); orientador pedagógico (1); professor de educação física (2); professor i (4); professor ii - inglês (3); psicólogo (1); psicólogo escolar (1); supervisor pedagógico (2); técnico de referência - assistente social (1); técnico de referência - psicólogo (1); médico cardiologista (1); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista (2); médico neurologista (2); médico pediatra (2); médico psiquiatra (2). Salário: R$ 1.621 a R$ 12.250,96. Taxa: R$ 80 para nível fundamental, de R$ 100 para nível médio/técnico e de R$ 120 para nível superior.

PREFEITURA DE PROMISSÃO — SP



Inscrições até 21 de maio pelo site https://www.access.org.br/. Concurso com 185 vagas para os cargos de assistente social (1); cirurgião dentista - 20h (1); cirurgião dentista - 40h (1); cirurgião dentista - cirurgia oral menor (1); cirurgião dentista - protesista (1); cirurgião endodontista (1); enfermeiro (cr); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico cardiologista (1); médico ginecologista e obstetra (1); médico horista - clínico geral (1); médico oftalmologista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontopediatra (1); professor de apoio - peb i (cr); professor de educação especial (cr); professor de educação física para modalidades esportivas (cr); professor de eja - peb i (cr); professor peb i - educação infantil (5); professor peb i - ensino fundamental (4); professor peb ii - artes (1); professor peb ii - educação física (1); profissional de educação física (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (1); agente comunitário de saúde (1); agente de combate às endemias (1); agente de trânsito (1); atendente de farmácia (1); auxiliar de desenvolvimento infantil (40); auxiliar de saúde bucal (1); cuidador de saúde (1); cuidador educacional (40); escriturário a (1); fiscal de tributos municipais (cr); guarda civil municipal (10); monitor infantil (1); técnico em enfermagem (1); técnico em enfermagem 192 (1); técnico em radiologia (1); técnico em redes (cr); visitador sanitário (1); ajudante de serviços gerais (20); auxiliar de mecânico (1); carpinteiro (1); coletor de lixo (6); controlador de acesso (5); coveiro (1); cuidador de animais (cr); eletricista (1); encanador (cr); gari (cr); jardineiro (1); marceneiro (cr); mecânico (1); merendeira (5); motorista (1); operador de motoniveladora (cr); operador de pá carregadeira (cr); operador de retroescavadeira (cr); pedreiro (1); pintor de paredes (1); serralheiro (1); servente (cr); tratorista (cr); vigia (5); zelador (cr). Salário: R$ 1.750 a R$ 6.376,74. Taxa: R$ 55 para nível fundamental, de R$ 60 para nível médio/técnico e de R$ 75 para nível superior.

PREFEITURA DE IBIRAÇU — ES

Inscrições até 28 de maio pelo site https://www.idcap.org.br/. Concurso com 200 vagas para os cargos de agente de atendimento público (2 + cadastro reserva); ajudante de serviços públicos (2 + cadastro reserva); auxiliar de serviço multifuncional (10 + cadastro reserva); coveiro (1 + cadastro reserva); motorista de veículo leve (5 + cadastro reserva); motorista de veículo pesado (2 + cadastro reserva); oficial de obras e serviços públicos (2 + cadastro reserva); operador de máquinas pesadas (4 + cadastro reserva); servente (10 + cadastro reserva); trabalhador braçal - gari (10 + cadastro reserva); agente de controle interno (cadastro reserva); agente de defesa civil (1 + cadastro reserva); berçarista (15 + cadastro reserva); cuidador (15 + cadastro reserva); educador social (1 + cadastro reserva); fiscal ambiental (1 + cadastro reserva); fiscal de obras e posturas (2 + cadastro reserva); motorista de ambulância socorrista (5 + cadastro reserva); oficial administrativo (5 + cadastro reserva); secretário escolar (3 + cadastro reserva); técnico em informática (1 + cadastro reserva); técnico em segurança do trabalho (1 + cadastro reserva); técnico em edificações (1 + cadastro reserva); técnico de enfermagem (10 + cadastro reserva); arquiteto (1 + cadastro reserva); assistente social (2 + cadastro reserva); contador (2 + cadastro reserva); enfermeiro (3 + cadastro reserva); enfermeiro plantonista (1 + cadastro reserva); enfermeiro regulador (1 + cadastro reserva); engenheiro civil (1 + cadastro reserva); farmacêutico (1 + cadastro reserva); fiscal de rendas e tributos (1 + cadastro reserva); fisioterapeuta (1 + cadastro reserva); fonoaudiólogo (1 + cadastro reserva); médico cardiologista (1 + cadastro reserva); médico clínico geral (2 + cadastro reserva); médico clínico plantonista (3 + cadastro reserva); médico neurologista (1 + cadastro reserva); médico ortopedista (1 + cadastro reserva); médico pediatra (2 + cadastro reserva); médico psiquiatra (1 + cadastro reserva); médico do trabalho (1 + cadastro reserva); nutricionista (1 + cadastro reserva); odontólogo (3 + cadastro reserva); procurador municipal (1 + cadastro reserva); professor mapa ii (25h) (40 + cadastro reserva); professor mapa (40h) (5 + cadastro reserva); professor mapp ii (25h) (10 + cadastro reserva); professor mapp ii (40h) (1 + cadastro reserva); psicólogo (1 + cadastro reserva); psicopedagogo (1 + cadastro reserva); terapeuta ocupacional (1 + cadastro reserva). Salário: R$ 1.628,24 a R$ 10.805,88. Taxa: R$ 60,00 (nível fundamental), R$ 80 (nível médio/técnico), R$ 100 (nível superior, exceto Procurador Municipal) e R$ 140 (Procurador Municipal).

PREFEITURA DE BURITICUPU — MA

Inscrições até 1 de junho pelo site https://www.fsaduconcursos.org.br/. Concurso com 3.119 vagas para os cargos de assistente social (19 ac, 1 pcd); arquiteto (2); biomédico (2); cirurgião-dentista (11 ac, 1 pcd); educador físico (6); enfermeiro (75 ac, 5 pcd); engenheiro agrônomo (1); engenheiro agrícola (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro civil (3); farmacêutico (4); fisioterapeuta (7 ac, 1 pcd); fonoaudiólogo (4); médico veterinário (1); médico do trabalho (1); médico clínico geral (9 ac, 1 pcd); nutricionista (7 ac, 1 pcd); psicólogo (3); químico (1); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - artes (19 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - ciências (21 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - educação física (22 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - ensino religioso (18 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - filosofia (20 ac, 1 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - geografia (24 ac, 2 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - história (23 ac, 2 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - língua inglesa (22 ac, 2 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - língua portuguesa (28 ac, 2 pcd); professor de ensino fundamental nível ii, anos finais, 6º ao 9º ano - matemática (33 ac, 2 pcd); agente administrativo (223 ac, 13 pcd); agente de vigilância sanitária (4); cuidador de idosos (4); facilitador de esportes (4); facilitador de oficinas (7); secretário escolar (66 ac, 4 pcd); orientador social (19 ac, 1 pcd); técnico em enfermagem (170 ac, 9 pcd); técnico em radiologia (4); técnico de procuradoria (3); professor de educação infantil (246 ac, 14 pcd); professor de ensino fundamental nível i, anos iniciais, 1º ao 5º ano (868 ac, 47 pcd); motorista (19 ac, 1 pcd); agente de portaria (289 ac, 16 pcd); ajudante de pedreiro (38 ac, 2 pcd); auxiliar operacional de serviços diversos - aosd (482 ac, 27 pcd); jardineiro (9 ac, 1 pcd); meio oficial de construção civil (19 ac, 1 pcd); oficial de construção civil (19 ac, 1 pcd); operador de roçadeira (14 ac, 1 pcd); analista de procuradoria (3); procurador municipal (3); guarda municipal (40 ac, 2 pcd); guarda municipal feminino (10 ac, 1 pcd). Salário: 1.518 a R$ 12.000. Taxa: R$ 110 (nível superior), R$ 90 (nível médio) e R$ 80 (nível fundamental).

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA — RJ

Inscrições até 18 de maio pelo site https://www.institutoreferencia.org.br/. concurso com 420 vagas para os cargos de coveiro (5); motorista de ônibus escolar (4); operador de máquinas pesadas (2); agente administrativo (25); agente de patrimônio (4); auxiliar de consultório dentário (7); coordenador de turno escolar (10); profissional de apoio escolar (25); eletricista (3); monitor de transporte escolar (5); técnico em enfermagem (35); técnico em laboratório de análises clínicas (3); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em radiologia (5); professor de educação infantil (43); professor do 1º ao 5º ano (3); secretário escolar (7); auditor de controle interno (2); advogado (6); arquiteto(a) (2); assistente social (15); biólogo (1); bioquímico (2); bibliotecário (1); dentista - psf (2); dentista (6); enfermeiro (35); enfermeiro esf (2); engenheiro civil (5); engenheiro ambiental (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro florestal (1); fisioterapeuta (14); fonoaudiólogo (10); geólogo (1); médico angiologista (1); médico cardiologista (2); médico clínico geral (2); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico ginecologista/obstetra (2); médico geriatra (1); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico nefrologista (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (2); médico ortopedista (2); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (2); médico pneumologista (1); médico psiquiatra (3); médico radiologista (1); médico reumatologista (1); médico urologista (2); médico psf (8); médico ultrassonografista (3); nutricionista (6); psicólogo (15); coordenador pedagógico (15); professor do 6º ao 9º ano - artes (1); professor do 6º ao 9º ano - ciências (1); professor do 6º ao 9º ano - educação física (1); professor do 6º ao 9º ano - geografia (1); professor do 6º ao 9º ano - história (1); professor do 6º ao 9º ano - inglês (1); professor do 6º ao 9º ano - matemática (1); professor do 6º ao 9º ano - português (1); professor de educação especial (9); professor intérprete de braille (1); psicomotricista (2); psicopedagogo (6); veterinário (4); terapeuta ocupacional (2); guarda civil municipal masculino (17); guarda civil municipal feminino (1). Salário: R$ 1.634,21 a R$ 5.318,89. Taxa: R$ 65 (fundamental), R$ 75 (médio/técnico) e R$ 105 (superior).

PREFEITURA DE COLÔNIA LEOPOLDINA E COLÔNIAPREV — AL

Inscrições até 28 de maio pelo site https://www.institutoiacp.net.br/. Concurso com 228 vagas para os cargos de artífice (2); auxiliar de serviços administrativos educacionais (18 + 2 pcd); auxiliar de serviços gerais (18 + 2 pcd); auxiliar de vigilância escolar (1); coletor de lixo (5); coveiro (2); encanador (2); gari (9 + 1 pcd); mecânico (1); vigilante (5); calceteiro (2); eletricista (1); jardineiro (1); maqueiro (1); merendeiro escolar (2); motorista (5); motorista escolar (5); pedreiro (2); tratorista (1); zelador de cemitério (2); assistente de vigilância epidemiológica (2); agente de vigilância sanitária (2); assistente administrativo (9 + 1 pcd); assistente administrativo educacional (3); auxiliar de biblioteca (1); condutor socorrista (5); educador social (2); guarda municipal (5); instrutor de informática (1); instrutor de música (2); profissional de apoio escolar (9 + 1 pcd); recreador (educação) (1); recreador social (2); secretário escolar (3); técnico em edificações (3); técnico em topografia (1); técnico financeiro (1); analista de controle interno (1); arquiteto urbanista (1); assessor jurídico (1); assistente jurídico (1); assistente social (2); cirurgião dentista — psf (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro eletricista (1); fisioterapeuta (4); fisioterapeuta respiratório (1); fonoaudiólogo (2); médico cardiologista (1); médico neurologista (2); médico neuropediatra (2); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); nutricionista educacional (1); pedagogo (1); psicólogo (2); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (2); professor de educação infantil (9 + 1 pcd); professor de geografia (1); professor de história (2); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); professor do 1º ao 5º ano (27 + 3 pcd); profissional de educação física (1); COLÔNIAPREV; auxiliar de serviços gerais (1); assistente administrativo (2); analista de controle interno (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 4.000. Taxa: R$ 74 a R$ 100.

CÂMARA DE SEROPÉDICA — RJ

Inscrições até 29 de maio pelo site https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 239 vagas para os cargos de agente de compras e licitações (1 + 15 cr); assistente administrativo (6 + 60 cr); contador (1 + 15 cr); agente de controle (1 + 15 cr); assistente financeiro (1 + 15 cr); analista de tecnologia da informação (1 + 15 cr); oficial legislativo (5 + 50 cr); técnico em áudio e vídeo (1 + 15 cr); procurador (2 + 20 cr). Salário: R$ 1.630 a R$ 4.200. Taxa: R$ 70 a R$ 130.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI — PARANÁ

nscrições até 21 de maio pelo site https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 1.267 vagas para os cargos de biomédico (1 + 10 cr); enfermeiro (20 + 50 cr); farmacêutico (1 + 10 cr); fisioterapeuta (1 + 10 cr); fonoaudiólogo — semusa (1 + 10 cr); musicoterapeuta (1 + 5 cr); nutricionista — semusa (1 + 10 cr); odontólogo (1 + 10 cr); psicólogo — semusa (1 + 15 cr); terapeuta ocupacional (1 + 15 cr); médico anestesista (3 + 8 cr); médico cardiologista (1 + 5 cr); médico cirurgião geral (7 + 12 cr); médico cirurgião pediátrico (1 + 5 cr); médico cirurgião vascular (1 + 5 cr); médico clínico geral — 40h (25 + 50 cr); médico clínico geral — 20h (15 + 30 cr); médico de segurança do trabalho (1 + 5 cr); médico dermatologista (1 + 5 cr); médico endocrinologista (1 + 5 cr); médico gastroenterologista (1 + 5 cr); médico ginecologista/obstetra (1 + 5 cr); médico hematologista (1 + 5 cr); médico infectologista (1 + 5 cr); médico intensivista (1 + 5 cr); médico neurocirurgião (1 + 5 cr); médico neurologista (1 + 5 cr); médico oftalmologista (1 + 5 cr); médico ortopedista (1 + 5 cr); médico otorrinolaringologista (1 + 5 cr); médico pediatra (1 + 5 cr); médico pneumologista (1 + 5 cr); médico psiquiatra (1 + 5 cr); médico ultrassonografista (1 + 5 cr); médico urologista (1 + 5 cr); arquiteto (1 + 5 cr); assistente social — semusa (1 + 10 cr); médico veterinário (1 + 10 cr); psicopedagogo — semusa (1 + 10 cr); agente administrativo — semusa (1 + 20 cr); agente comunitário de saúde — 1º distrito (1 + 10 cr); agente comunitário de saúde — 2º distrito (1 + 10 cr); agente de controle de endemias (1 + 5 cr); artesão (1 + 5 cr); fiscal sanitário (1 + 5 cr); instrutor de atividade em artesanato (1 + 5 cr); técnico ambiental (1 + 5 cr); técnico em agropecuária (1 + 5 cr); técnico em enfermagem (100 + 150 cr); técnico em farmácia (1 + 5 cr); técnico em informática — semusa (1 + 5 cr); técnico em laboratório (1 + 5 cr); técnico em radiologia (1 + 5 cr); técnico em saúde bucal (1 + 5 cr); técnico em segurança do trabalho (1 + 5 cr); técnico ortopédico (1 + 5 cr); instrutor de libras (1 + 10 cr); professor nível ii (educação infantil) — pedagogia — 30h (20 + 50 cr); professor nível ii (ensino fundamental) — pedagogia — 40h (15 + 50 cr); professor de educação física (2 + 10 cr); professor nível ii — artes (1 + 10 cr); professor nível ii — ciências (1 + 10 cr); professor nível ii — geografia (1 + 10 cr); professor nível ii — história (1 + 10 cr); professor nível ii — libras (1 + 10 cr); professor nível ii — língua estrangeira (inglês) (1 + 10 cr); professor nível ii — língua portuguesa (1 + 10 cr); professor nível ii — matemática (1 + 10 cr); professor de agropecuária (1 + 10 cr); assistente social — semed (1 + 10 cr); estatístico (1 + 10 cr); fonoaudiólogo — semed (1 + 10 cr); nutricionista — semed (1 + 10 cr); orientador escolar (1 + 10 cr); psicólogo — semed (1 + 10 cr); psicopedagogo — semed (1 + 10 cr); supervisor escolar (1 + 10 cr); agente administrativo — semed (1 + 20 cr); instrutor de atividade musical: canto e coral (1 + 5 cr); instrutor de atividade musical: percussão (1 + 5 cr); instrutor de cursos artísticos: artes cênicas (1 + 5 cr); instrutor de cursos artísticos: artesanato em geral (1 + 5 cr); instrutor de cursos artísticos: dança (1 + 5 cr); técnico em informática — semed (1 + 10 cr). Salário: R$ R$ 1.212 a R$ 10.170,07. Taxa: R$ 76 a R$ 86.

CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA — RJ

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.acaobahiaorganizacao.com.br/. Concurso com 28 vagas para os cargos de assistente administrativo (20); técnico de ti (1); técnico intérprete e tradutor de libras (2); procurador legislativo (1); contador (1); auditor (1); controlador (1) e arquivista (1). Salário: R$ 3.000 a R$ 8.000.

PREFEITURA DE AROEIRAS — PB

Inscrições até 24 de maio pelo site https://www.funvapi.com.br/. Concurso com 99 vagas para os cargos de assistente social (2); arquiteto (1); analista de comunicação social (1); agente administrativo (4); agente comunitário de saúde — bairro torres (1); agente comunitário de saúde — conjunto cehap (1); agente comunitário de saúde — sítio ponciano (1); auxiliar de serviços gerais (20); auxiliar de serviços gerais (limpeza urbana) (10); advogado do creas (1); biomédico plantonista (1); cirurgião dentista (2); endodontista (1); enfermeiro (2); enfermeiro plantonista (1); engenheiro agrônomo (1); fiscal de vigilância sanitária e ambiental (1); farmacêutico plantonista (1); fonoaudiólogo (2); mecânico (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico endocrinologista (1); médico neurologista (1); médico pediatra (1); médico radiologista (1); médico urologista (1); médico veterinário (1); motorista categoria b (2); motorista categoria d (2); motorista de transporte escolar (2); nutricionista (1); professor de ensino fundamental i (1º ao 5º ano e educação infantil) (10); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de língua portuguesa (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de matemática (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de educação física (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de história (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de geografia (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de ciências (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de inglês (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de artes (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de ensino religioso (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de espanhol (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de ética (1); psicólogo educacional (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1); técnico de laboratório (1); técnico do trabalho (1); técnico em radiologia (1) e operador de máquina motoniveladora (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 14.000. Taxa: R$ 53,70 a R$ 103,70.

PREFEITURA DE MATO LEITÃO — RS

Inscrições até 17 de maio pelo site https://www.legalleconcursos.com.br/. Concurso com 21 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de agente de controle interno (1); arquiteto (1); assistente social (1); atendente de farmácia (1); auxiliar administrativo (3); auxiliar em saúde bucal (2); cirurgião dentista esf 40h (1); cirurgião dentista esf 20h (cr); enfermeiro 40h (1); enfermeiro 30h (1); engenheiro (cr); farmacêutico (1); médico ginecologista—obstetra (cr); motorista (3); operador de máquinas (1); psicólogo (1); técnico em enfermagem 40h (2) e técnico em enfermagem 20h (1). Salário: R$ 2.002,20 a R$ 10.511,54. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR — MA

Inscrições até 22 de maio pelo site https://institutojkma.org/. concurso com 950 vagas para os cargos de professor da educação infantil (118); professor do ensino fundamental — anos iniciais (424); professor do ensino fundamental — anos finais — arte (20); professor do ensino fundamental — anos finais — ensino religioso (10); professor do ensino fundamental — anos finais — ciências (29); professor do ensino fundamental — anos finais — educação física (49); professor do ensino fundamental — anos finais — filosofia (15); professor do ensino fundamental — anos finais — geografia (17); professor do ensino fundamental — anos finais — história (18); professor do ensino fundamental — anos finais — história e cultura afro—brasileira, africana e indígena (12); professor do ensino fundamental — anos finais — letras/inglês (46); professor do ensino fundamental — anos finais — música (12); professor do ensino fundamental — anos finais — língua portuguesa (61); professor do ensino fundamental — anos finais — matemática (56); professor especialista em educação especial (48); professor intérprete de libras (15). Salário: R$ 6.914,37. Taxa: R$ 145.

PREFEITURA DE BOCAIÚVA — MG

Inscrições até 18 de maio pelo site https://cotec—fadenor.selecao.net.br/. Concurso com 60 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde. Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 60.

CÂMARA DE RIO DAS OSTRAS — RJ

Inscrições até 1º de junho pelo site acaobahiaorganizacao.com.br. Concurso com 38 vagas para os cargos de assistente legislativo (19); auxiliar de segurança legislativa (8); técnico em informática (2); consultor legislativo (5); procurador legislativo (2) e contador legislativo (2). Salário: R$ 2.180 a R$5.713. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

PREFEITURA DE PORTO VELHO — RO

Inscrições até 25 de maio pelo site cebraspe.org.br. Concurso com 71 vagas para os cargos de auditor, contador e técnico de controle interno. Salário: R$ 21.278,80. Taxa: R$ 140.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

Inscrições até o dia 16 de junho pelo site www.sigrh.ufrn.br/. Concurso com 26 vagas para professor do magistério superior — nutrição em saúde coletiva (1); professor do magistério superior –- doenças do sistema genitourinário (1); professor do magistério superior –- endocrinologia e metabologia (1); professor do magistério superior — prótese dentária, oclusão, anatomia e escultura (1); professor do magistério superior — otoneurologia / dispositivos eletrônicos de amplificação sonora (1); professor do magistério superior — paisagismo (1); professor do magistério superior — sistemas fortemente correlacionados - tecnologia do pó (1); professor do magistério superior –- análise e matemática aplicada (1); professor do magistério superior –- mapeamento estrutural de terrenos sedimentares (1); professor do magistério superior –- análise matemática (1); professor do magistério superior –- educação e tecnologia (1); professor do magistério superior –- administração e gestão de tecnologia da informação (1); professor do magistério superior — didática e ensino de física (1); professor do magistério superior –- didática e organização do trabalho pedagógico (1); professor do magistério superior –- fundamentos da educação (1); professor do magistério superior — gestão da informação (1); professor do magistério superior — serviço social e formação sócio-histórica da sociedade brasileira (1); professor do magistério superior –- artes / artes visuais / imagem, mídias e práticas pedagógicas (1); professor do magistério superior –- paleografia, arquivística e patrimônio (1); professor do magistério superior –- português língua estrangeira (ple) (1); professor do magistério superior — fotografia publicitária, comunicação visual, imagem, tecnologia e mercado (1); professor do magistério superior — literatura inglesa e língua inglesa (1); professor do magistério superior –- pesquisa operacional e engenharia econômica (1); professor do magistério superior –- trompete (1); professor do magistério superior –- enfermagem na saúde da mulher na área hospitalar e clínica especializada (1); professor do magistério superior –- políticas públicas e desenvolvimento urbano e regional (1). Salário:R$ 4.114,45 a R$ 14.945,96. Taxa: R$ 150 a R$ 220.





UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL (UEMS)

Inscrições até o dia 27 de maio pelo site https://bit.ly/4dd7TxL. Concurso com 15 vagas para professor de ensino superior: sanidade animal, uso de animais em experimentação, nutrição e criação de cães e gatos (1); produção de não ruminantes (1); pastagem e forragicultura (1); ciências sociais aplicadas (2); teoria da literatura, literatura infantojuvenil e literatura brasileira (1); língua portuguesa (1); língua espanhola e literaturas de língua espanhola (1); engenharias i ou ciências ambientais (1); ensino de matemática (1); direito (2); engenharia civil/estruturas (1); ciências econômicas (1). Salário: R$ 11.539,54 . Taxa: R$ 212,36.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)

Inscrições até o dia 21 de maio pelo site portalselecao.ufu.br. Concurso com 6 vagas para os cargos de técnico de laboratório/alimentos (Patos de Minas) (1); técnico em tecnologia da informação (qualquer campus) (3); auditor (uberlândia) (1); zootecnista (Uberlândia) (1). Salário: R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39 . Taxa: R$ 95 a R$ 156.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)

Inscrições até o dia 21 de maio pelo site portalselecao.ufu.br. Concurso com 20 vagas para os cargos de professor substituto - nutrição/nutrição clínica - faculdade de medicina, umuarama (1); professor substituto - odontologia preventiva e social - faculdade de odontologia, umuarama (1); professor substituto - física/ensino de física - instituto de física, santa mônica (2); professor substituto - fundamentos históricos, filosóficos e socioculturais; organização de eventos - faculdade de educação física e fisioterapia, educação física (2 vagas); professor substituto –- medicina –- instituto de ciências exatas e naturais do pontal, pontal (1); professor substituto –- ciência da computação/estruturas de dados - faculdade de computação, santa mônica/umuarama/glória/araras/monte carmelo/patos de minas (2); professor substituto — geocartografia — instituto de geografia, geociências e saúde coletiva, santa mônica (1); professor substituto — tradução/estudos linguísticos –- instituto de letras e linguística, santa mônica (1); professor substituto — psicologia/processos psicossociais e da saúde –- instituto de psicologia, umuarama (1); professor substituto — clínica médica/patologia — faculdade de medicina, umuarama (1); professor substituto — letras/línguas clássicas e literaturas clássicas - instituto de letras e linguística, santa mônica (1); professor substituto –- enfermagem — faculdade de medicina, umuarama (1 vaga); professor substituto –- psicologia/psicologia cognitiva — instituto de psicologia, umuarama (1); professor substituto — educação física/educação infantil/alfabetização –- escola de educação básica de uberlândia (2); professor substituto — educação física/língua portuguesa — escola de educação básica de uberlândia (2). Salário: R$ 3.198,59 a R$ 8.340,32 . Taxa: R$ 157.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA)

Inscrições prorrogadas até o dia 25 de maio pelo site https://concursoseseletivos.uema.br/. Concurso com 52 vagas para o cargo de professor: ciências biológicas/botânica (1); ciências biológicas/zoologia (1); letras/língua portuguesa (1); linguística/letras: língua portuguesa; línguas clássicas (1); linguística/letras: teoria literária; literatura brasileira (1); educação/fundamentos da educação (1) professor de matemática (4) professor de meteorologia: meteorologia sinótica (1); meteorologia: sensoriamento remoto da atmosfera (1); ciência da computação: processamento de sinais (1); ciência da computação: processamento de linguagem natural (1); ciência da computação: aprendizagem de máquina (2); psicologia do desenvolvimento humano (1); fundamentos e medidas em psicologia (1); psicologia: tratamento e prevenção psicológica (1); psicologia social (1); psicologia do ensino e da aprendizagem (1); tópicos específicos de educação (1); direito público (1); direito privado (1); : teoria do direito (2); ciências da saúde/saúde coletiva (1); enfermagem de saúde pública (1); saúde coletiva: saúde pública (1); engenharia agrícola (1); fitossanidade (1); fitotecnia (2); linguística, letras e artes/letras (1); enfermagem obstétrica (1); enfermagem psiquiátrica (1); enfermagem de saúde pública (1); enfermagem médico—cirúrgica (1); fisioterapia e terapia ocupacional (2); ciências da saúde/fonoaudiologia (2); medicina: clínica médica (1); ciência da computação: metodologia e técnicas de computação (2); engenharia elétrica: circuitos elétricos, magnéticos e eletrônicos (2); física geral (2); ciências exatas e da terra/matemática (2); matemática: álgebra (1). Salário: R$ 11.294,38. Taxa: R$ 300.



INSTITUTOS

INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IFUSP)

Inscrições até 7 de julho pelo site https://uspdigital.usp.br/admissaodocente. Concurso com 1 vaga para o cargo de professor doutor na área de física de sistemas complexos com aplicações e problemas biológicos (1). Salário: R$ 16.353,01. Taxa: Não informado.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE)

Inscrições até 27 de maio pelo site https://www.upenet.com.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de assistente administrativo (8); técnico em informática (4); técnico em laboratório (3); bibliotecário (2). Salário: R$ 1.986,78 a R$ 3.868,48. Taxa: R$ 120 a R$ 160.

AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS (AESGA)

Inscrições até 8 de junho pelo site https://aesga.edu.br/. Concurso com 10 vagas para os cargos professor de ensino superior –- reumatologia (1); professor de ensino superior –- patologia clínica ii (1); professor de ensino superior –- nefrologia (1); professor de ensino superior –- pediatria (1); professor de ensino superior –- hematologia (1); professor de ensino superior - pneumologia (1); professor de ensino superior — ginecologia (1); professor de ensino superior — epidemiologia analítica e descritiva (1); professor de ensino superior — saúde mental i (1); professor de ensino superior - e16 - intervenção em gestão da saúde (1). Salário: R$ 28,35 a R$ 39,44 por hora-aula. Taxa: R$ 250.