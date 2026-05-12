Projeto Pink Noise abre inscrições para cursos gratuitos de capacitação técnica em áudio e palco no DF

Victor Rogério*

Iniciativa voltada para moradores da periferia do DF oferece formação gratuita nas áreas de roadie, operação de áudio e direção de palco, com bolsa auxílio - (crédito: Thaís Mallon)

Estão abertas as inscrições para o projeto Pink Noise – Favela em Cena (Ruído Rosa). A iniciativa oferece cursos gratuitos de capacitação técnica nas áreas de produção musical e eventos culturais para moradores de periferias do Distrito Federal. As inscrições vão até 23 de maio e podem ser feitas por meio do formulário do Google https://bit.ly/3Pgb2UA. As aulas práticas vão ocorrer aos sábados, em 13, 20 e 27 de junho e 4 de julho, no Instituto Federal de Brasília (IFB) — Campus Recanto das Emas. Ao todo, são 30 vagas, com prioridade para mulheres, pessoas negras e indígenas, população LGBTQIA+ e pessoas com deficiência (PCDs).

As formações são nas áreas de roadie (profissional responsável pela pré-produção de shows), ministrado por Bruna Moom; operação de áudio, com jazz e direção de palco por Mar Nóbrega. Cada curso tem carga horária de 40 horas, sendo 20 horas de aulas teóricas on-line e 20 horas de atividades práticas presenciais. Além da formação técnica, os participantes também terão acesso a uma oficina de sensibilização anticapacitista, ampliando o debate sobre inclusão e acessibilidade nos espaços culturais e profissionais. Ao final de cada encontro prático, serão realizados shows abertos à comunidade, proporcionando aos alunos a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em situações reais de produção cultural.

Os participantes selecionados receberão bolsa auxílio de R$ 40 por aula prática, totalizando R$ 160, como apoio para transporte e alimentação durante o período presencial do curso. A certificação será concedida aos participantes que obtiverem, no mínimo, 75% de presença nas atividades.

Não perca

Pink Noise — Favela em Cena (Ruído Rosa)

Inscrições: Até 23 de maio pelo formulário Google https://bit.ly/3Pgb2UA

Cursos gratuitos: Roadie, Operação de Áudio e Direção de Palco

Local das aulas práticas: Instituto Federal de Brasília — Câmpus Recanto das Emas

Datas das aulas presenciais: 13, 20 e 27 de junho e 4 de julho

Bolsa auxílio: R$ 160 por participante

Certificado mediante 75% de presença



Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*