Concurso da Dataprev abre 1,8 mil vagas com salários de até R$ 10,6 mil

Amanda S. Feitoza

As vagas estão distribuídas entre Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, João Pessoa, Natal e Florianópolis, conforme o perfil de cada cargo - (crédito: Roberto Suguino/Agência Senado)

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) publicou, nesta sexta-feira (3/7), o edital do novo concurso público com 1.823 oportunidades em todo o país. A seleção reúne 212 vagas imediatas e outras 1.611 destinadas à formação de cadastro de reserva, com salários iniciais que chegam a R$ 10.685,44.

As oportunidades são voltadas para candidatos com nível superior e contemplam diferentes áreas de atuação, entre elas Tecnologia da Informação, Administração, Arquitetura, Engenharia, Direito, Ciências Contábeis e Comunicação Social.

Os maiores salários são destinados ao cargo de Analista de Tecnologia da Informação, com jornada de 40 horas semanais e remuneração inicial de R$ 10.685,44. Já o cargo de Analista de Processamento oferece salário inicial de R$ 8.273,94 para jornada de 30 horas semanais.

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Além da remuneração, os aprovados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e terão acesso a benefícios previstos em acordo coletivo da empresa. Entre eles estão ticket alimentação ou refeição de R$ 1.357,20, assistência à saúde por reembolso, previdência complementar, participação nos lucros e resultados (PLR), seguro de vida em grupo, gratificação por desempenho e possibilidade de progressão na carreira.

Também há auxílio pré-escolar ou escolar de até R$ 1.758,35 e auxílio para tratamento especializado de até R$ 1.230 para filhos com deficiência.

As vagas estão distribuídas entre Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, João Pessoa, Natal e Florianópolis, conforme o perfil de cada cargo.

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O edital também prevê reserva de vagas para ações afirmativas. Do total de oportunidades, 25% são destinadas a candidatos negros (pretos e pardos), 5% a pessoas com deficiência, 3% a candidatos indígenas e 2% a candidatos quilombolas.

As inscrições poderão ser feitas entre as 16h do dia 6 de julho e as 16h do dia 6 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 110.

Poderão solicitar isenção da taxa os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e os doadores de medula óssea cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme as regras estabelecidas no edital.

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O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os cargos, além de procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial para os candidatos que concorrerem às vagas reservadas.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 11 de outubro, das 13h às 17h, em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal. Os portões serão fechados às 12h30, e o candidato deverá escolher, no momento da inscrição, a capital onde realizará o exame.

Para todos os cargos, a prova objetiva contará com 70 questões de caráter eliminatório e classificatório.