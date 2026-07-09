Letícia Passos

As 8.238 vagas temporárias de nível médio estão distribuídas por todas as regiões do país para atividades administrativas, supervisão e coleta em campo - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

As inscrições para o processo seletivo simplificado do Insitituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), destinado à contratação temporária de profissionais para o 2º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, terminam às 14h desta quinta-feira (9/7). O prazo havia sido ampliado por meio de um edital de retificação, que estendeu o período inicialmente previsto para se encerrar em 1º de julho.

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente de forma on-line, por meio da página do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador da seleção. A página pode ser visitada no link.

A participação exige o pagamento de uma taxa de R$ 53, mas candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea que atendam aos requisitos do edital podem solicitar isenção.

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Ao todo, são oferecidas 8.238 vagas temporárias distribuídas entre cinco funções de nível médio. As remunerações variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, conforme o cargo, e os contratados também terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional.



As oportunidades estão espalhadas por todas as regiões do país e contemplam atividades ligadas às operações censitárias, incluindo funções administrativas, supervisão de equipes, suporte tecnológico e coleta de informações em campo.

O Censo Agropecuário é uma das principais pesquisas desenvolvidas pelo IBGE para mapear a realidade do meio rural brasileiro. O levantamento reúne dados sobre a estrutura dos estabelecimentos agropecuários, produção agrícola, pecuária, florestas e aquicultura, subsidiando a formulação de políticas públicas, programas de crédito e iniciativas voltadas ao desenvolvimento do setor.

Quem pode participar

Para concorrer, é necessário ter concluído o ensino médio e possuir, no mínimo, 18 anos na data da contratação. Os candidatos também devem estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, cumprir as obrigações militares, quando aplicável, apresentar condições físicas e mentais compatíveis com a função e atender aos demais requisitos previstos no edital.

Nos cargos de Agente Censitário Supervisor (ACS), Agente Censitário Regional (ACR) e Agente Operacional Regional (AOR), também é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida.

Como será a seleção

A seleção será realizada por meio de uma prova objetiva, marcada para 27 de setembro, com duração de quatro horas. O exame terá 60 questões de múltipla escolha, distribuídas entre:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Ética no Serviço Público;

Geografia;

Conhecimentos específicos da função escolhida.

Para ser aprovado, o candidato deverá alcançar pelo menos 18 pontos no total da avaliação e acertar, no mínimo, uma questão em cada disciplina exigida.

O edital também estabelece reserva de vagas para grupos específicos. Do total, 25% são destinadas a candidatos pretos e pardos, 5% a pessoas com deficiência, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

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Quem optar pelas cotas também disputará vagas na ampla concorrência, desde que cumpra as etapas de validação previstas no processo seletivo.

Contratação e benefícios

Os aprovados serão contratados inicialmente por até 12 meses para atuar nas atividades do Censo Agropecuário 2026. Conforme a necessidade do instituto e o andamento da pesquisa, os contratos poderão ser prorrogados, respeitando o limite máximo de 48 meses estabelecido para contratações temporárias pela legislação federal.

Durante esse período, os profissionais passarão por avaliações de desempenho, que considerarão critérios como produtividade, assiduidade, qualidade do trabalho e cumprimento de prazos, podendo haver desligamento em caso de desempenho considerado insatisfatório.

Além das vagas imediatas, o processo seletivo prevê a formação de cadastro de reserva. Candidatos classificados fora do número inicial de convocados poderão ser chamados ao longo da execução do censo, conforme surgirem novas demandas ou ocorram desistências.

Cronograma

O cronograma da seleção prevê o encerramento das inscrições nesta quinta-feira (9/7), a divulgação do cartão de convocação para a prova em 21 de setembro, a aplicação do exame em 27 de setembro, a publicação do gabarito preliminar no dia seguinte, o resultado definitivo da prova objetiva em 3 de novembro e a divulgação do resultado final da seleção em 18 de dezembro.